Çin, ABD'yi Tek-Çin İlkesine Kesinlikle Uymaya Çağırdı

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü ABD'yi tarihten ders almaya, Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye yönelik sözünü tutmaya ve tek-Çin ilkesine sıkı sıkıya uymaya çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin açıklamayı, olağan basın toplantısında, ikili ilişkiler çerçevesinde kritik önemde olan Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriden biri olan 17 Ağustos Bildirisi'nin 40. yıldönümüne ilişkin soru üzerine yaptı. ABD hükümeti, 1982 yılında yayınlanan 17 Ağustos Bildirisi'nde, Taiwan'a uzun vadeli silah satış politikası izleme gibi bir planı olmadığını, Taiwan'a silah satışının nitelik veya nicelik olarak ABD ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen yıllarda sağlanan silah satış seviyesini aşmayacağını ve Taiwan'a silah satışını kademeli olarak azaltmayı ve bir süre içinde nihai bir çözüme ulaşmayı planladığını taahhüt etmişti. Wang, bu bildiri, Shanghai Bildirisi ve Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Çin-ABD Ortak Bildirisi'nin, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini, bunların temel mahiyetini de tek-Çin ilkesinin oluşturduğunu belirtti. Bununla birlikte, ABD'nin Taiwan ile resmi ilişkilere yönelik kısıtlamaları büyük ölçüde azalttığını ve bölgeyle askeri temasları artırdığını hatırlatan Wang, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin, ABD'nin Taiwan ile sadece gayriresmi ilişkiler geliştirme sözünü ihlal ettiğini vurguladı. Wang, tek Çin ilkesini idame ettirmenin, Çin-ABD ilişkileri ve boğazlar arası istikrar için güvence olduğunu söyledi.