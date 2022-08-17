Çin'de, 1961'den Bu Yana En Güçlü Bölgesel Sıcak Hava Dalgası Yaşanıyor - Son Dakika
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Çin'de, 1961'den Bu Yana En Güçlü Bölgesel Sıcak Hava Dalgası Yaşanıyor

17.08.2022 15:26
Çin'de, 1961'den Bu Yana En Güçlü Bölgesel Sıcak Hava Dalgası Yaşanıyor

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de 13 Haziran'dan bu yana etkili olan bölgesel sıcak hava dalgasının kapsamlı yoğunluğu, ülkenin meteorolojik kayıtların eksiksiz tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de 13 Haziran'dan bu yana etkili olan bölgesel sıcak hava dalgasının kapsamlı yoğunluğu, ülkenin meteorolojik kayıtların eksiksiz tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı. Çin Ulusal İklim Merkezi'ne göre, 15 Ağustos itibarıyla ülke, 64 günlük bölgesel sıcak hava dalgası yaşadı ve bu 2013'te 62 gün olan bir önceki rekoru aştı. Çin ayrıca, dönem boyunca 40 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıklar ve rekor yüksek kayıtlar bildiren çok sayıda yerel meteoroloji istasyonu gördü. 1 Haziran'dan 15 Ağustos'a kadar, Çin'de en yüksek sıcaklığın günde 35 santigrat dereceye çıktığı ya da aşıldığı ortalama gün sayısı 12'ye ulaştı. Normal yılların aynı dönemine göre 5,1 gün daha fazla olan bu rakam, 1961'den bu yana bir rekora işaret ediyor. Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ve güneybatısında yer alan Chongqing'in de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde 30 günden fazla yüksek sıcaklıklar görüldü. Önümüzdeki 10 gün boyunca Çin'in bazı bölgelerinde yüksek sıcaklıkların süreceğini öngören Merkez, bölgesel sıcak hava dalgasının devam edeceğini ve daha da güçleneceğini tahmin ediyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de, 1961'den Bu Yana En Güçlü Bölgesel Sıcak Hava Dalgası Yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de, 1961'den Bu Yana En Güçlü Bölgesel Sıcak Hava Dalgası Yaşanıyor - Son Dakika
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