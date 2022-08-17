Çin'in Mali Geliri Yılın İlk Yedi Ayında Düştü - Son Dakika
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Çin'in Mali Geliri Yılın İlk Yedi Ayında Düştü

17.08.2022 21:46
Çin'in Mali Geliri Yılın İlk Yedi Ayında Düştü

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü açıklanan resmi veriler, ülkenin mali gelirinin, 2022'nin ilk yedi ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 düştüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü açıklanan resmi veriler, ülkenin mali gelirinin, 2022'nin ilk yedi ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 düştüğünü gösterdi. Maliye Bakanlığı'na göre, ülkenin mali geliri yılın ilk yedi ayındaki yaklaşık 12,5 trilyon yuan (yaklaşık 1,84 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti. Katma değer vergisi kredi iadelerinin etkisi hariç tutulduğunda, mali gelir, bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı. Merkezi hükümet yüzde 11,2 düşüşle yaklaşık 5,74 trilyon yuan, yerel yönetimler ise yüzde 7,6 düşüşle 6,75 trilyon yuan mali gelir elde etti. Vergi gelirleri ise Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 düşüşle yaklaşık 10,27 trilyon yuana ulaştı. Bakanlığa göre, mali harcamalar yılın ilk yedi ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 14,68 trilyon yuana çıktı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Mali Geliri Yılın İlk Yedi Ayında Düştü - Son Dakika

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