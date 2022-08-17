Çin, Yatırımları Desteklemek Üzere Kamu-özel Sektör İşbirliği Projelerini Hızlandırdı - Son Dakika
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Çin, Yatırımları Desteklemek Üzere Kamu-özel Sektör İşbirliği Projelerini Hızlandırdı

17.08.2022 16:06
Çin, Yatırımları Desteklemek Üzere Kamu-özel Sektör İşbirliği Projelerini Hızlandırdı

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Dergisi, Çin'in yatırımları desteklemeye ve ekonomik toparlanmayı konsolide etmeye yönelik çalışmaları artırmasıyla ülkede kamu-özel sektör işbirliği projelerinin daha hızlı şekilde uygulamaya koyulduğunu duyurdu.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Dergisi, Çin'in yatırımları desteklemeye ve ekonomik toparlanmayı konsolide etmeye yönelik çalışmaları artırmasıyla ülkede kamu-özel sektör işbirliği projelerinin daha hızlı şekilde uygulamaya koyulduğunu duyurdu. Maliye Bakanlığı'na bağlı Çin Kamu Özel Sektör İşbirlikleri Merkezi'nin bildirdiğine göre Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinden doğu kıyısındaki Shanghai belediyesine kadar birçok bölgede ormancılık, kırsal altyapı ve su arıtma gibi konularda birçok kamu-özel sektör işbirliği projesine başlandı.

Temmuz'da toplam yatırım tutarı 300 milyar yuana (yaklaşık 44 milyar ABD doları) ulaşan 251 kamu-özel sektör işbirliği projesi imzalandı. Kamu-özel sektör işbirliği projeleri, devlete ait ve özel şirketler arasında işbirliğine dayalı bir yatırım modeli oluşturuyor. Son yıllarda Çin, yerel yönetim borçlarını azaltmak ve özel sermayeye yönelik yeni fırsatlar oluşturmak amacıyla bu model aracılığıyla altyapı ve bayındırlık işlerinin fonlanmasını teşvik ediyor. Çin ekonomisinin kritik bir stabilizasyon aşamasında bulunduğu günümüzde analistler, kamu-özel sektör işbirliği projelerinin daha önemli bir rol oynayacağına inanıyor. Çin, sabit varlık yatırımlarının ilk yedi ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 yükselmesiyle bu yıl içinde şu ana kadar ekonomik toparlanmayı sürdürmeyi başardı. Özellikle altyapı ve imalat sektörlerindeki yatırımlar sırasıyla yüzde 7,4 ve yüzde 9,9 yükseldi.

Shanghai Pudong Kalkınma Bankası'nın yatırım bankacılığı departmanından Zheng Dawei, altyapı projelerinin ivme kazanmasıyla kamu-özel sektör işbirliği projelerinin, yılın ikinci yarısında etkin yatırımın artırılması açısından kritik önemde olacağını söyledi. Kamu-özel sektör işbirliği projelerinin kullanılmayan potansiyelinin muazzam olduğunu kaydeden Shanghai Jumbo Danışmanlık Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Liao, mevcut projelerinin inşasını hızlandırmak üzere hedeflenen önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Hükümetin su koruma, çevre koruma, lojistik ve teknolojik inovasyon gibi alanlarda kamu-özel sektör işbirliği projelerini teşvik edecek bir dizi elverişli önlem açıklamasıyla bu yıl politika desteği güçlendirilmiş oldu. Haziran sonu itibarıyla ülkede imzalanan kamu-özel sektör işbirliği projelerinin sayısı 2014 yılından bu yana 7.934'e yükseldi ve 13,1 trilyon yuan tutarında yatırım gerçekleştirildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yatırımları Desteklemek Üzere Kamu-özel Sektör İşbirliği Projelerini Hızlandırdı - Son Dakika

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