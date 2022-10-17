Çinli Yetkili: Çin, Dışa Açılmayı Her Bakımdan Kararlı Şekilde Genişletecek - Son Dakika
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Çinli Yetkili: Çin, Dışa Açılmayı Her Bakımdan Kararlı Şekilde Genişletecek

17.10.2022 14:04
Çinli Yetkili: Çin, Dışa Açılmayı Her Bakımdan Kararlı Şekilde Genişletecek

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'de ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun direktör yardımcısı Zhao Chenxin, Pazartesi günü Çin'in her bakımdan dışa açılmayı kararlı bir şekilde genişleteceğini ve ekonomik küreselleşmeyi daha açık, kapsayıcı,...

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'de ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun direktör yardımcısı Zhao Chenxin, Pazartesi günü Çin'in her bakımdan dışa açılmayı kararlı bir şekilde genişleteceğini ve ekonomik küreselleşmeyi daha açık, kapsayıcı, dengeli ve herkes için faydalı olmaya doğru yönlendireceğini söyledi.

Devam eden Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nin oturum aralarında düzenlenen basın toplantısında konuşan Zhao, yurt içi ekonomiye odaklanan, yurt içi ve uluslararası ekonomiler arası akıştaki olumlu etkileşimi ön plana çıkaran yeni kalkınma modeli hakkında yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Zhao, Çin'in yurt içi ekonomiye odaklanarak dışa açılma çabalarını azaltacağını ve hatta "kendi kendine yeten bir ekonomiye" dönüşeceğini düşünmenin yanlış olduğunu vurguladı.

Ekonomik küreselleşmenin geri döndürülemez bir eğilim haline geldiğini belirten Zhao, Çin'in zaten küresel ekonomiye ve uluslararası sisteme derinden entegre olduğunu, Çin ve diğer birçok ülkenin endüstrilerinin yüksek oranda birbirine bağlı ve bağımlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Zhao, Çin'in daha kaliteli, verimli, adil, sürdürülebilir ve güvenli bir kalkınma elde etmesi için yeni bir kalkınma modelinin sağlanmasının önemli olduğu görüşünü dile getirdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Yetkili: Çin, Dışa Açılmayı Her Bakımdan Kararlı Şekilde Genişletecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Yetkili: Çin, Dışa Açılmayı Her Bakımdan Kararlı Şekilde Genişletecek - Son Dakika
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