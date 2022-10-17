Taiwan'daki Siyasi Partiler ve Siyasetçiler Çin Komünist Partisi'nin Ulusal Kongresi İçin Tebrik Mesajları Gönderdi - Son Dakika
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Taiwan'daki Siyasi Partiler ve Siyasetçiler Çin Komünist Partisi'nin Ulusal Kongresi İçin Tebrik Mesajları Gönderdi

17.10.2022 10:14
Taiwan'daki Siyasi Partiler ve Siyasetçiler Çin Komünist Partisi'nin Ulusal Kongresi İçin Tebrik Mesajları Gönderdi

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesindeki siyasi partiler, kuruluşlar ve siyasetçiler, Pazar günü başlayan Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi için tebrik mesajları gönderdi.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesindeki siyasi partiler, kuruluşlar ve siyasetçiler, Pazar günü başlayan Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi için tebrik mesajları gönderdi.

Pazar günü ÇKP Merkez Komitesi'ne bir mesaj gönderen Kuomintang Merkez Komitesi, 1992 Konsensüsü ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkılması sayesinde Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında alışveriş ve işbirliğinde verimli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Kuomintang Merkez Komitesi, Taiwan Boğazı'nın her iki tarafındaki halka fayda sağlamak, boğazdaki barış ve istikrarı korumak ve boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmek üzere iki partinin farklılıklarını bir yana koyarak diyaloglarını sürdürmesi, samimi şekilde işbirliği yürütmesi, karşılıklı güveni derinleştirmesi ve ortak zemin arayışında bulunmasına yönelik umudunu dile getirdi.

Kuomintang Merkez Komitesi'ne yanıt olarak gönderdiği mesajında ÇKP Merkez Komitesi, 1992 Konsensüsü'ne bağlılık ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma şeklindeki ortak siyasi zeminde, iki partinin uzun yıllardır müşterek şekilde Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimini teşvik ettiğini ve her iki taraftaki yurttaşlara faydalar sağladığını belirtti.

Taiwan Boğazı'nda mevcut durumun karmaşıklığı ve ciddiyetini hatırlatan ÇKP Merkez Komitesi, iki partinin mevcut ortak siyasi zeminden yararlanarak iletişimi güçlendirmesi, karşılıklı güveni artırması, işbirliğini derinleştirmesi ve Taiwan Boğazı'nda barış, tüm soydaşların faydası ve ulusal yeniden birleşme ve yeniden canlanma için birlikte çalışması umudunu dile getirdi.

Kuomintang'ın eski başkanları Lien Chan ve Hung Hsiu-chu, Yeni Parti Başkanı Wu Cheng-tien, ve Partizan Olmayan Dayanışma Birliği Başkanı Lin Pin-kuan da tebrik mesajları gönderdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taiwan'daki Siyasi Partiler ve Siyasetçiler Çin Komünist Partisi'nin Ulusal Kongresi İçin Tebrik Mesajları Gönderdi - Son Dakika

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