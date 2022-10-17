Xi, Çinlileri Ulusal Yeniden Canlanmayı Gerçekleştirmek İçin Tek Bir Akılla Uyum İçinde Çalışmaya Çağırdı

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü yaptığı konuşmada, tüm Çin halkını ÇKP önderliğinde "sert bir çelik parçası" gibi birlik olmaya ve ulusal yeniden canlanma gemisine rüzgar ve dalgaların ortasında hedefe ulaşması için güç vermek üzere tek bir akılla uyum içinde çalışmaya çağırdı.

Xi bu ifadeleri, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne katılan Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nden delegelerle bir grup görüşmesinde dile getirdi.

Xi, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulan raporun Parti'nin ve ülkenin davasının gelişim yönüne daha fazla işaret ettiğini ve Parti açısından, Çin özelliklerine sahip sosyalizmin desteklenmesi ve geliştirilmesi için Çin halkını birleştirecek siyasi bir bildirge ve eylem programı olarak hizmet ettiğini söyledi.

Pazar günü ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi açılışında Xi tarafından kongreye sunulan rapor hakkında görüşlerini paylaşan Guangxi'den beş delege, rapordaki fikirlere tamamen katıldığını ifade ettiler.

Xi, canlı bir tartışmada delegelere katıldı. Xi, onların yorumlarını dinledikten sonra, Guangxi delegasyonuyla delege olarak tartışmaya katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Guangxi'nin son 10 yılda geçirdiği muazzam dönüşümü öven Xi, bu tür başarıların Çin'de yeni dönemin ilk 10 yılında meydana gelen büyük değişikliklerin canlı bir özeti olduğunu söyledi.

Xi, Parti'nin ve ülkenin davasının son 10 yılda potansiyel tehlikelere göğüs gerdiğini ve güçlüklerin üstesinden gelmekle kalmayıp bir dizi atılımı başardığını ve birbiri ardına kilometre taşı niteliğinde sonuçlar elde ettiğini söyledi.

ÇKP Merkez Komitesi'nin politikaları, ilkeleri, planları ve kararlarının her açıdan doğru olduğu kanıtlandığını belirten Xi, Çin özelliklerine sahip sosyalizm yolunun Çin'in gerçeklerine uyduğunu, Çin halkının iradesini yansıttığını ve zamanın gerekliliklerine uyduğunu söyledi.

Xi, ÇKP üyelerini tarihe olan güvenini pekiştirmeye, daha büyük tarihi inisiyatif almaya ve bu yolda tarihe ve halka karşı görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmeye çağırdı.

Xi, Parti'nin yenilikçi teorilerini incelemek ve uygulamak için, onların dünya görüşünü ve metodolojisini anlamak ve kavramak gerektiğini söyledi.

ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulan rapor, tüm Parti'nin insanları ön planda tutması, özgüveni koruması ve kendi ayakları üzerinde durması, temel ilkelere sahip çıkması ve çığır açması, sorun odaklı bir yaklaşım benimsemesi, sistem düşüncesini uygulaması ve küresel bir vizyonu sürdürmesi gerektiğini vurguluyor.

Xi, Parti'nin ve ülkenin çeşitli alanlarda ve süreç boyunca çalışmalarını uygularken yukarıda belirtilen altı noktaya iyi hakim olunması ve bunlardan iyi bir şekilde yararlanılması çağrısında bulundu.

ÇKP'nin yeni dönemde Çin modernizasyonunu ileriye taşıma ve genişletmekte başarılı olduğunu söyleyen Xi, Parti kongresine sunulan raporun Çin'in özelliklerini ve Çin modernizasyonunun temel gereksinimlerini vurguladığını kaydetti.

Çin modernizasyonunun Çin'de kök saldığını ve ülkenin gerçekleriyle uyuştuğunu söyleyen Xi güvenle ilerlemeye, temel ilkelere bağlı kalıp çığır açmaya ve her bakımdan modern bir sosyalist ülkenin inşasında yeni sayfalar açmaya çabalamaya çağırdı.

Xi, ÇKP Merkez Komitesi'nin, 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana tam olarak ve titiz biçimde Parti özyönetimi uygulama konusunda ilerlemeler kaydettiğini, yolsuzluğa karşı tarihte eşi görülmemiş bir ölçekte bir savaş yürüttüğünü ve öz-reformu ilerletmek için bir dizi politika ve önlem ortaya koyduğunu söyledi.

Xi, Parti'nin doğasını, inancını veya karakterini asla değiştirmemesini ve Çin özelliklerine sahip sosyalizmi inşa etmede güçlü liderlik temeli olarak kalmasını sağlamak için öz reformda ısrar etmesi gerektiğini belirtti.

"Sadece birlik içinde ve büyük gayret göstererek başarılı olabiliriz" ifadelerini kullanan Xi, şu anda en önemli görevin kolları sıvamak ve 20. ÇKP Ulusal Kongresi sırasında alınan önemli kararların ve planların harfiyen uygulanmasını sağlamak için çalışmaya başlamak olduğunu söyledi.

Xi, Guangxi'nin her düzeyindeki Parti komitelerini ve hükümetleri, tüm etnik gruplardan kadroları ve insanları biraraya getirmeye ve yeni çağda Guangxi'nin gelişimi için yeni bir çığır açılmasına öncülük etmeye çağırdı.