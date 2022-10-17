Çin'in Enerji Sistemi Kovid-19 ve Küresel İstikrarsızlık Sınavlarından Etkilenmedi - Son Dakika
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Çin'in Enerji Sistemi Kovid-19 ve Küresel İstikrarsızlık Sınavlarından Etkilenmedi

17.10.2022 21:44
Çin'in Enerji Sistemi Kovid-19 ve Küresel İstikrarsızlık Sınavlarından Etkilenmedi

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktör Yardımcısı Ren Jingdong, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in enerji tedarik sisteminin Kovid-19 salgını ve büyük doğal felaketlerden etkilenmediği gibi uluslararası enerji fiyatlarındaki oynamaların olumsuz etkilerine...

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktör Yardımcısı Ren Jingdong, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in enerji tedarik sisteminin Kovid-19 salgını ve büyük doğal felaketlerden etkilenmediği gibi uluslararası enerji fiyatlarındaki oynamaların olumsuz etkilerine karşı tampon görevi gördüğünü kaydetti.

Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi sırasında düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Ren, ülkenin enerji tedarik sisteminin geçen 10 yıl içinde iyileşme kaydederek kendine yeterlilik oranının yüzde 80'i geçtiğini ifade etti.

Çin büyük bir enerji üreticisi ve tüketicisi olarak rolünü vurgulayan Ren, enerji güvenliğini sağlamak için daha fazla çaba gösterileceği sözünü verdi.

Ren, Çin'in enerji karmasında denge unsuru olarak kömürden yararlanırken petrol ve doğalgaz aramalarını ve geliştirmesini yoğunlaştıracağını söyledi. Hedef, 2025 yılına kadar yıllık toplam enerji üretim kapasitesini 4,6 milyar ton standart kömüre çıkarmak.

Uzun vadede Çin'in kapsamlı olarak rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik ve nükleer enerjiyi kapsayan bir yeşil enerji tedarik sistemi inşa edeceğini söyleyen Ren şöyle devam etti: "Fosil kaynaklı olmayan enerjinin toplam enerji tüketimindeki payını 2025'e kadar yüzde 20'ye, 2030'a kadar ise yüzde 25'e çıkmasını sağlamak için çalışacağız."

Ren aynı zamanda enerji güvenliği için erken uyarı sistemini iyileştirmenin yanı sıra kilit önem taşıyan bölgelere ve kilit önem taşıyan dönemlerde enerji tedarikini güçlendirme sözü verdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Enerji Sistemi Kovid-19 ve Küresel İstikrarsızlık Sınavlarından Etkilenmedi - Son Dakika

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