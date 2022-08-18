Çinli Araştırmacılar Subtropik Doğu Asya'da Mağara Biyotik Kolonizasyonu Yasasını Buldu - Son Dakika
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Çinli Araştırmacılar Subtropik Doğu Asya'da Mağara Biyotik Kolonizasyonu Yasasını Buldu

18.08.2022 20:16
Çinli Araştırmacılar Subtropik Doğu Asya'da Mağara Biyotik Kolonizasyonu Yasasını Buldu

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Botanik Enstitüsü, Çinli araştırmacıların subtropik Doğu Asya'daki mağara organizmalarının biyotik kolonizasy onu yasasını bulduklarını söyledi.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Botanik Enstitüsü, Çinli araştırmacıların subtropik Doğu Asya'daki mağara organizmalarının biyotik kolonizasy onu yasasını bulduklarını söyledi. Mağaralar, endemizm seviyesi yüksek eşsiz ve narin biyota lara ev sahipliği yapar. Araştırma ekibinin başkanı Wang Wei, subtropik Doğu Asya'nın, mağarada yaşayan çok çeşitl i organizmalara ev sahipliği yapan ve bir biyoçeşitlilik noktası olarak görülen çok sayıda eski mağaranın bulunduğ u dünyanın en büyük karstik arazi şekline sahip olduğunu söyledi. Araştırmacılar, Doğu Asya subtropik mağaralarında yaşayan 28 bitki, hayvan ve mantar üzerinde yaptıkları filogeneti k, farklılaşma zamanı ve biyocoğrafya analizleriyle mağar a kolonizasyon olaylarının yüzde 88'inin Oligosen-Miyosen sınırının geçilmesinden sonra meydana geldiğini ve civard aki ormanlardan gelen organizmaların subtropik Doğu Asya mağara biyoçeşitliliği açısından büyük bir kaynak olduğun u buldular. Araştırmacılar, organizmaların mağara biyotasından yüzeye çıktığı dokuz örnek de buldular. Wang, "Bu durum, mağaral arın orman türleri açısından sadece bir sığınak değil, ay nı zamanda orman ekosisteminin eski haline getirilmesi iç in bir kaynak havuzu olduğuna da işaret ediyor" dedi. Çalışma, Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri dergisinde yayınlandı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çinli Araştırmacılar Subtropik Doğu Asya'da Mağara Biyotik Kolonizasyonu Yasasını Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Araştırmacılar Subtropik Doğu Asya'da Mağara Biyotik Kolonizasyonu Yasasını Buldu - Son Dakika
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