Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü, Önerilen Abd-Taiwan Ticaret Anlaşmasını Kınadı

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in Taiwan bölgesi arasında yapılacak resmi düzeyde ya da egemenlik iması olan herhangi bir anlaşmaya kararlı muhalefetini dile getirdi. Bu açıklamayı, sözde "21. Yüzyıl Ticaretine İlişkin ABD-Taiwan Girişimi"ne dair gelişmeler hakkındaki haberlere yönelik bir soruya cevaben yapan Ma, ABD tarafını tek-Çin ilkesi ile Çin-ABD arasındaki üç ortak bildirinin taahhütlerine uymaya çağırarak, Çin'in yeniden birleşmesini engellemek ve ulusal anlamda gençleşmeyi engellemek için "Taiwan kartının" oynanması girişimlerinin başarılı olmayacağını söyledi. Ma, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini de kendi çıkarları doğrultusunda ekonomik işbirliği kisvesi altında dış güçlerle işbirliği yapmaları ile adadaki insanların çıkarlarına ihanet etmelerinin sonuçları olacağı konusunda da uyardı.