Çin, Kruvaziyer ve Yat Endüstrisinin Gelişimini Teşvik Edecek - Son Dakika
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Çin, Kruvaziyer ve Yat Endüstrisinin Gelişimini Teşvik Edecek

18.08.2022 21:47
Çin, Kruvaziyer ve Yat Endüstrisinin Gelişimini Teşvik Edecek

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin modern hizmet endüstrisini geliştirmek ve deniz ekonomisini canlandırmak amacıyla, kruvaziyer ve yat ekipmanları ile ilgili sektörün gelişimine hız verecek.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin modern hizmet endüstrisini geliştirmek ve deniz ekonomisini canlandırmak amacıyla, kruvaziyer ve yat ekipmanları ile ilgili sektörün gelişimine hız verecek. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve ilgili diğer hükümet daireleri tarafından Perşembe günü ortaklaşa yayınlanan genelgeye göre, Çin teknolojik düzeyde ve araç tedarik kapasitesinde yapacağı önemli gelişmelerle, 2025 yılına kadar kruvaziyer ve yatlar için donanım ve endüstri alanında bir başlangıç sistemine sahip olacak. Çin'in kruvaziyer ve yat tasarlama ve inşa etme kapasitesini artıracağı belirtilen genelgede, yerli malı ilk büyük geminin yüksek standartlarla tamamlanarak zamanında teslim edilmesini sağlamak için çaba gösterilmesi gerektiği bildirildi. Belgede ayrıca, kruvaziyer ve yat ekipmanları sektörünün endüstriyel temelini geliştirmek için önlemler alınması çağrısında bulunurken, kruvaziyer limanlarını turistik beldelerle koordineli turizm ürünleri geliştirmeye teşvik edildi. Çin, sahil tatil beldesi Sanya'yı uluslararası bir kruvaziyer ana limanı, Shanghai, Tianjin ve Shenzhen de dahil olmak üzere diğer kıyı kentlerini de birinci sınıf deniz seyahati destinasyonları haline getirmeyi hedefliyor. Genelgeye göre ülke, diğer kalifiye alanların yanı sıra Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi, Hainan Serbest Ticaret Limanı ve Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın su yolu turizmi kaynaklarını keşfederek yerel tarih kültürleri ile doğal ve kentsel manzaralarından faydalanacak.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Kruvaziyer ve Yat Endüstrisinin Gelişimini Teşvik Edecek - Son Dakika

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