Çinli Araştırmacılar Biyo-bazlı Bozunabilir Ayakkabılar Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Araştırmacılar Biyo-bazlı Bozunabilir Ayakkabılar Geliştirdi

18.08.2022 13:16
Çinli Araştırmacılar Biyo-bazlı Bozunabilir Ayakkabılar Geliştirdi

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar yakın bir zamanda günlük kullanım için dayanıklı ancak kompostlama koşulları altında hızla bozunabilen biyo-bazlı bozunabilir ayakkabılar geliştirdi ve üretti.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar yakın bir zamanda günlük kullanım için dayanıklı ancak kompostlama koşulları altında hızla bozunabilen biyo-bazlı bozunabilir ayakkabılar geliştirdi ve üretti. Çin Bilim Günlüğü gazetesine göre, Beijing Kimya Teknolojisi Üniversitesi'nden araştırma ekibi önce biyo-bazlı bir polyester kauçuk geliştirdi ve bunu ayakkabı tabanı için malzeme olarak kullandı, diğer parçalar ise kenevir lifi, bambu lifi ve mısır sapı lateksinden yapıldı. Çin Mühendislik Akademisi'nde akademisyen olan Zhang Liqun başkanlığındaki ekip, biyo-bazlı bozunabilir lastik ve yağa dayanıklı conta üretmek için de kullanılabilen polyester kauçuğun 1000 tonluk pilot test üretimini tamamladı. Ekip, bu tür ayakkabıların küçük ölçekli üretimine başladı. Seri üretimi gerçekleştirmek için de işletmelerle birlikte çalışacak. Araştırma ekibinin üyesi Prof. Wang Zhao, biyolojik olarak bozunabilen kauçuk malzeme eksikliğinin Çin'de bozunabilen ayakkabıların gelişimini sınırladığını ve her yıl 1 milyar çift ayakkabının çöpe atılarak çevreye yönelik tehdit oluşturduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor Çin, Karbon Azaltımını Destekleyecek Bilim-teknoloji Eylem Planı Açıkladı Çin, Karbon Azaltımını Destekleyecek Bilim-teknoloji Eylem Planı Açıkladı Çin'deki Yabancı Büyükelçiler, Tek-Çin İlkesine Tam Destek Verdi Çin'deki Yabancı Büyükelçiler, Tek-Çin İlkesine Tam Destek Verdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Kenevir, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Araştırmacılar Biyo-bazlı Bozunabilir Ayakkabılar Geliştirdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
00:56 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü!
00:33 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak
00:18 İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 09:52:52. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli Araştırmacılar Biyo-bazlı Bozunabilir Ayakkabılar Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement