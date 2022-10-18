Çin ve Uganda Devlet Başkanları Diplomatik İlişkilerin 60. Yıl Dönümünde Karşılıklı Kutlama Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Çin ve Uganda Devlet Başkanları Diplomatik İlişkilerin 60. Yıl Dönümünde Karşılıklı Kutlama Mesajı Gönderdi

18.10.2022 13:04
Çin ve Uganda Devlet Başkanları Diplomatik İlişkilerin 60. Yıl Dönümünde Karşılıklı Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni Salı günü, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60. yıl dönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdiler.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni Salı günü, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60. yıl dönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdiler.

Xi kutlama mesajında ebedi geleneksel dostluğa sahip iki ülkenin geçtiğimiz yıllarda kapsamlı işbirliği ortaklığı oluşturduğunu, karşılıklı siyasi güveni istikrarlı bir şekilde artırdığını ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirdiğini söyledi.

Xi, Çin ile Uganda'nın, karşılıklı temel çıkarları ve büyük endişelerini içeren konularda birbirine sıkı bir destek verdiğini ve küresel ve bölgesel konularda yakın işbirliğinde bulunduğunu belirtti.

Çin Devlet Başkanı, Kovid-19 pandemisi karşısında iki halkın zor zamanlarda birbirine destek ve yardımcı olarak Çin-Uganda dostluğunda yeni bir sayfa açtıklarını kaydetti.

Çin-Uganda ilişkilerine büyük bir önem atfettiğini belirten Xi, 60. yıl dönümünü, iki ülkeye ve halklarına fayda sağlayacak ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin- Afrika toplumunu birlikte inşa edecek şekilde, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek için bir fırsat olarak kullanarak Uganda Devlet Başkanı Museveni ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Museveni de Uganda ve Çin'in 60 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana birçok büyük işbirliği projesini uygulamaya koymak amacını güden ortak bir çaba içerisinde yakın bir işbirliğinde bulunduklarını ve iki ülke arasındaki sağlam ilişkilerin canlılıkla dolu olduğunu söyledi.

Uganda tarafının Uganda-Çin ilişkilerini ileri taşıma konusunda kararlı olduklarını belirten Museveni iki ülke arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin kesinlikle, iki halka daha büyük faydalar sağlayacak ve dünya barışı, istikrarı ve işbirliğine katkı sunacak şekilde derinleşmeye devam edeceğine olan güvenini ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Uganda Devlet Başkanları Diplomatik İlişkilerin 60. Yıl Dönümünde Karşılıklı Kutlama Mesajı Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Uganda Devlet Başkanları Diplomatik İlişkilerin 60. Yıl Dönümünde Karşılıklı Kutlama Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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