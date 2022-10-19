Toplantıda ayrıca, parti kongresinin seçim yöntemleri ve diğer konular onaylandı.

Toplantıda, ÇKP 20. Merkez Komitesi üyeleri ve yedek üyeler ile ÇKP 20. Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu üyeleri için önerilen ön aday listeleri kabul edildi. Listeler görüşülmek üzere delegasyonlara sunulacak.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Xi, Çkp 20. Ulusal Kongresi'nin Başkanlık Divanı İkinci Toplantısına Liderlik Etti - Son Dakika

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