Wang Yang, Her Bakımdan Modern Sosyalist Bir Ülke İnşa Etmek İçin Birlik İçinde Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Wang Yang, Her Bakımdan Modern Sosyalist Bir Ülke İnşa Etmek İçin Birlik İçinde Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı

18.10.2022 11:54
Wang Yang, Her Bakımdan Modern Sosyalist Bir Ülke İnşa Etmek İçin Birlik İçinde Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Wang Yang Pazartesi günü, her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etmek için birlik içinde çaba gösterme ve güçleri birleştirme çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Wang Yang Pazartesi günü, her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etmek için birlik içinde çaba gösterme ve güçleri birleştirme çağrısı yaptı.

Wang, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından Pazar günü ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulan raporun, her bakımdan modern bir sosyalist ülkenin inşasında yeni bir sayfa açmak için siyasi bir deklarasyon ve eylem programı olarak hizmet ettiğini söyledi.

Wang bu açıklamasını, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nden delegelerle katıldığı bir grup görüşmesinde yaptı.

Wang raporun, Çin ulusunun her cepheden büyük yeniden canlanması için birlik içinde çabalamak amacıyla Çin ulusunun tüm oğullarını ve kızlarını geniş ölçüde biraraya getireceğinin kesin olduğunu ifade etti.

Wang, Xi Jinping'in ÇKP Merkez Komitesi'ndeki ve bir bütün olarak Parti içindeki temel konumunu daha aktif bir şekilde desteklemeye ve ÇKP Merkez Komitesi'nin otoritesi ile onun merkezi ve birleşik liderliğini desteklemeye çağırdı.

Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi tarafından çizilen rotada kararlı bir şekilde ilerlemenin altını çizen Wang ayrıca, yeni çağın yeni yolculuğunda ÇKP'nin temel görevini akılda tutmanın ve Çin ulusunun modernleşme yolundaki tüm cephelerde yeniden canlanmasını ilerletmek amacıyla ekonomik ve sosyal kalkınmada sağlam çabalar göstermenin önemine dikkat çekti.

Görüşme sırasında Wang, Tibet'in son on yılda en iyi kalkınmayı yaşadığını, en büyük değişikliklere tanık olduğunu ve insanlara en çok faydayı getirdiğini söyledi ve birleşik, müreffeh, kültürel olarak gelişmiş, uyumlu ve güzel bir yeni, modern, sosyalist Tibet inşa etmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Xi Jinping, Tibet, Güncel, Son Dakika

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