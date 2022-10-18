ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi basın merkezi, Salı günü ilk toplu söyleşiye ev sahipliği yaptı. Sözcüler söyleşi sırasında, heyetlerin ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sundukları raporlarla ilgili çalışma ve değerlendirmelerini sunarken, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nde İlk Toplu Söyleşi Düzenlendi - Son Dakika

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