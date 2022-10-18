Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nde İlk Toplu Söyleşi Düzenlendi - Son Dakika
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Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nde İlk Toplu Söyleşi Düzenlendi

18.10.2022 22:44
Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nde İlk Toplu Söyleşi Düzenlendi

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılan Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, İç Moğolistan, Liaoning ve Jilin'den gelen heyetlerin sözcüleri, Beijing'de düzenlenen toplu söyleşide basın mensuplarıyla buluştu, 18 Ekim 2022. ÇKP'nin 20.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılan Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, İç Moğolistan, Liaoning ve Jilin'den gelen heyetlerin sözcüleri, Beijing'de düzenlenen toplu söyleşide basın mensuplarıyla buluştu, 18 Ekim 2022.

ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi basın merkezi, Salı günü ilk toplu söyleşiye ev sahipliği yaptı. Sözcüler söyleşi sırasında, heyetlerin ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sundukları raporlarla ilgili çalışma ve değerlendirmelerini sunarken, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nde İlk Toplu Söyleşi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nde İlk Toplu Söyleşi Düzenlendi - Son Dakika
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