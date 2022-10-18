Li Zhanshu, Çkp'nin 20. Ulusal Kongre Delegeleriyle Grup Görüşmesine Katıldı - Son Dakika
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Li Zhanshu, Çkp'nin 20. Ulusal Kongre Delegeleriyle Grup Görüşmesine Katıldı

18.10.2022 12:44
Li Zhanshu, Çkp'nin 20. Ulusal Kongre Delegeleriyle Grup Görüşmesine Katıldı

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu Pazartesi günü, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılan Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaleti delegeleriyle bir grup görüşmesine katıldı.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu Pazartesi günü, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılan Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaleti delegeleriyle bir grup görüşmesine katıldı.

Li, 19. ÇKP Merkez Komitesi'nin kongreye sunduğu raporu Sichuan heyeti delegeleriyle değerlendirirken, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından kongrenin Pazar günkü açılışında sunulan rapora kesin destek verdiğini söyledi.

Li, raporun her bakımdan modern bir sosyalist ülke kurmak ve tüm alanlarda ulusal yeniden canlanmayı ilerletmek için bir eylem çağrısı niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz beş yılda yapılan işleri ve yeni dönemin ilk 10 yılında gerçekleştirilen büyük değişimleri olağanüstü olarak öven Li, şimdiye dek ulusal yeniden canlanma hedefini başarmaya hiç bu kadar yakın, kendinden emin ve muktedir olmadıklarını söyledi.

Li, Parti ve ülkenin davasında 18. Ulusal Kongre'den bu yana tarihi başarılar sağlandığını, tarihi değişimler görüldüğünü ve bir dizi çok önemli başarı ve dönüm noktası niteliğinde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Temel düzeydeki tüm bu başarıların Parti'nin, Xi Jinping'in Parti Merkez Komitesi'nde ve Parti'nin tamamındaki çekirdek konumunu kabul etmesine ve Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesindeki rehber rolünü tanımlamasına borçlu olduğunu belirten Li bunu, 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana Parti'nin gelişiminde en önemli siyasi başarı olarak adlandırdı.

Li, çekirdeğinde Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin Çin'i tüm açılardan modern bir sosyalist ülke kurma yönünde yeni bir yolculuğa çıkardığını belirtti.

Li, Xi'nin, büyük mücadeleler ve toplumsal dönüşümlerin yaşandığı kritik bir kavşakta Parti'nin ve ülkenin idaresinde kilit bir rol oynadığının altını çizdi.

Genel Sekreter Xi Jinping ve Xi Jinping'in baş temsilcilisi olduğu Çin Komünistlerinin, Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesini oluşturduklarını söyleyerek bu düşünceyi uzun vadede devam ettirmenin önemini vurguladı.

Li, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde tasarlanan ülkenin geleceğine ilişkin büyük projeyi gerçeğe dönüştürmek için çaba harcanması çağrısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Li Zhanshu, Çkp'nin 20. Ulusal Kongre Delegeleriyle Grup Görüşmesine Katıldı - Son Dakika

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