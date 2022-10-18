Wang Huning, Fikir ve Eylem Birliği Oluşturmak İçin Kongre Ruhundan Yararlanmayı Vurguladı

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Wang Huning Pazartesi günü yaptığı açıklamada, her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etmek amacıyla fikir ve eylem birliği oluşturmak için Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin ruhundan yararlanmayı vurguladı.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinden kongreye katılan diğer delegelerle bir grup görüşmesine katılan Wang, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne sunulan raporda gelecek dönemlerde Partinin ve ülkenin davasını geliştirmek amacıyla hedefler, görevler ve ana politikaların yer aldığını söyledi.

Wang bu raporun, Çin özelliklerine sahip sosyalizmin büyük bayrağını yüksekte tutan, ileriye giden yolu gösteren, zamanın trendlerine yön veren ve geleceği açan bir rapor olduğunu söyledi.

Wang şöyle konuştu: "Çin, 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana tarihi başarılar elde etti ve Parti ve ülke davasında tarihi değişiklikler meydana geldi. Temel düzeyde, bu başarıları, özünde Yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin güçlü liderliğine ve Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin sağlam rehberliğine borçluyuz.

Görüşme sırasında Wang, halkı düşünce, siyasi duruş ve eylemde özünde Yoldaş Xi Jinping olacak şekilde ÇKP Merkez Komitesi'ni yakından takip etmeye ve bu amaca dönük çalışmaya çağırdı.