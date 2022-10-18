Wang Huning, Fikir ve Eylem Birliği Oluşturmak İçin Kongre Ruhundan Yararlanmayı Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi

Wang Huning, Fikir ve Eylem Birliği Oluşturmak İçin Kongre Ruhundan Yararlanmayı Vurguladı

18.10.2022 12:24
Wang Huning, Fikir ve Eylem Birliği Oluşturmak İçin Kongre Ruhundan Yararlanmayı Vurguladı

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Wang Huning Pazartesi günü yaptığı açıklamada, her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etmek amacıyla fikir ve eylem birliği oluşturmak için Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Wang Huning Pazartesi günü yaptığı açıklamada, her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etmek amacıyla fikir ve eylem birliği oluşturmak için Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin ruhundan yararlanmayı vurguladı.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinden kongreye katılan diğer delegelerle bir grup görüşmesine katılan Wang, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne sunulan raporda gelecek dönemlerde Partinin ve ülkenin davasını geliştirmek amacıyla hedefler, görevler ve ana politikaların yer aldığını söyledi.

Wang bu raporun, Çin özelliklerine sahip sosyalizmin büyük bayrağını yüksekte tutan, ileriye giden yolu gösteren, zamanın trendlerine yön veren ve geleceği açan bir rapor olduğunu söyledi.

Wang şöyle konuştu: "Çin, 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana tarihi başarılar elde etti ve Parti ve ülke davasında tarihi değişiklikler meydana geldi. Temel düzeyde, bu başarıları, özünde Yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin güçlü liderliğine ve Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin sağlam rehberliğine borçluyuz.

Görüşme sırasında Wang, halkı düşünce, siyasi duruş ve eylemde özünde Yoldaş Xi Jinping olacak şekilde ÇKP Merkez Komitesi'ni yakından takip etmeye ve bu amaca dönük çalışmaya çağırdı.

YORUMLAR
500
Çin ve Uganda Devlet Başkanları Diplomatik İlişkilerin 60. Yıl Dönümünde Karşılıklı Kutlama Mesajı Gönderdi Çin ve Uganda Devlet Başkanları Diplomatik İlişkilerin 60. Yıl Dönümünde Karşılıklı Kutlama Mesajı Gönderdi Li Zhanshu, Çkp'nin 20. Ulusal Kongre Delegeleriyle Grup Görüşmesine Katıldı Li Zhanshu, Çkp'nin 20. Ulusal Kongre Delegeleriyle Grup Görüşmesine Katıldı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wang Huning, Fikir ve Eylem Birliği Oluşturmak İçin Kongre Ruhundan Yararlanmayı Vurguladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:48 Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'da hissedildi
13:29 Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı
13:04 Oğlunun "Anne hep bir yerlerin konuşuluyor" dediği Songül Karlı'nın son paylaşımı hayranlarından tam not aldı
12:57 Samsun'da eşinden ayrı yaşayan şahıs, kızının evinin önüne giderek tabancayla kendini vurdu
13:00 Sevdiği kadını aramak için Esra Erol'a gitti! İki daire parası yedirdiği hayat kadınının sözleri şok yaşattı
12:53 Bakan Soylu duyurdu! 59 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan dev operasyonda 543 kişi gözaltına alındı
12:46 Esenyurt'ta bir sitenin güvenlik görevlisi, evli kadına mesaj atınca olanlar oldu! Öfkeli koca, görevliyi tekme tokat dövdü
12:48 Yunan siyasetçi Eva Kaili'den skandal sözler: Türk sahil güvenlik görevlileri, botlarının kıyıya ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguluyor
12:15 "Toprak altında biri var" diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı
12:13 Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlandı! Avcılar Belediyesi işçileri greve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 14:10:39. #1.12#
SON DAKİKA: Wang Huning, Fikir ve Eylem Birliği Oluşturmak İçin Kongre Ruhundan Yararlanmayı Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement