Li Keqiang Her Bakımdan Modern Sosyalist Çin'in İnşasına Doğru Somut Çalışmalarla Hızla İlerleme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Li Keqiang Her Bakımdan Modern Sosyalist Çin'in İnşasına Doğru Somut Çalışmalarla Hızla İlerleme Çağrısı Yaptı

18.10.2022 10:44
Li Keqiang Her Bakımdan Modern Sosyalist Çin'in İnşasına Doğru Somut Çalışmalarla Hızla İlerleme Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Li Keqiang Pazartesi günü, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılan Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin delegeleriyle bir grup görüşmesinde bulundu.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Li Keqiang Pazartesi günü, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılan Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin delegeleriyle bir grup görüşmesinde bulundu.

Li, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 19. ÇKP Merkez Komitesi adına kongreye sunduğu rapora tam destek verdiğini söyledi.

Delegelerle derinlemesine alışverişlerde bulunan Li, son 10 yıllık dönemde Parti ve ülkenin davasında etkileyici ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi. Li, bu ilerlemelerin, merkezinde Yoldaş Xi Jinping ve Xi Jinping'in Yeni Dönem için Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Düşüncesi'nin kılavuzluğunun bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin sarsılmaz liderliğinde tüm Parti'nin ve tüm etnik gruplardan insanların birbiriyle uyumlu çabaları sayesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Parti'nin Çin'in yönetimi ve yeniden canlanmasındaki birinci önceliğinin kalkınma olduğunu hatırlatan Li, ülke ekonomisinin etkin şekilde güncellenmesi ve uygun şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

Li, Çin ekonomisinin toparlanma ve yukarı yönlü eğilim içine girmesiyle ekonomik performansın makul bir yelpazede sürdürülebilmesi için büyüme yanlısı politikalardan oluşan bir sepetin tam olarak uygulanması gerektiğini ifade etti.

Reform ve dışa açılmanın sıkı şekilde ileri götürülmesi gerektiğini vurgulayan Li, sosyalist piyasa ekonomisini geliştirmek için reformlara bağlı kalma, adil piyasa rekabetinin sağlanmasına yönelik şartları oluşturma ve üst düzey dışa açılmayı teşvik etme gibi hususların önemine dikkat çekti.

Halkın temel çıkarlarının korunmasını vurgulayan Li, modernleşmenin sonuçlarının halk tarafından tam ve adil şekilde paylaşıldığını görmek için kalkınma çalışmaları sırasında halkın refahının korunması ve geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Li, modern sosyalist bir ülkeyi kurmak ve Çin ulusunun her cephede büyük yeniden canlanmasını ilerletmek üzere birlik içinde gayret göstermek için somut çalışmalar yürütme ve sorumluluk duygusuna sahip olma çağrısı yaptı.

YORUMLAR
500
Xi Tarihi Başarıları, Parti ve Ülke Davasındaki Değişimleri Övdü Xi Tarihi Başarıları, Parti ve Ülke Davasındaki Değişimleri Övdü Xi, Tek Ülke, İki Sistem Politikasının Korunması ve Geliştirilmesinin Önemine İşaret Etti Xi, Tek Ülke, İki Sistem Politikasının Korunması ve Geliştirilmesinin Önemine İşaret Etti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Li Keqiang, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Li Keqiang Her Bakımdan Modern Sosyalist Çin'in İnşasına Doğru Somut Çalışmalarla Hızla İlerleme Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:50 Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle olan fotoğrafı beğeni topladı: Aşk sana yakıştı
10:19 İşkence ettiği liseli Büşra'nın cansız bedenini yakmıştı! Cezaevinde intihara kalkıştı
10:19 Kapadokya'da balon kazası! 2'si ağır çok sayıda yaralı var
10:16 Yedek kulübesinde e-sigara içen yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
10:06 Sergen Yalçın, Beşiktaş tribünlerinden yükselen "Valerien Ismael istifa" seslerini yorumladı: Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz
10:08 Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Peş peşe üç saldırı düzenlendi, enerji tesisi vuruldu
09:52 Eski tip sürücü belgesini yenilemeyenler yola çıkamayacak! Değişim süresi 31 Aralık'ta sona eriyor
09:48 Arnavutköy'de ev sahibi, kiracısı olan yaşlı çifti "evi sattım, daireyi boşaltın" diyerek sokakta bıraktı
09:40 Torba yasa TBMM'de kabul edildi! Cezalar ve KYK kredi faizleri silinecek
09:27 3 çocuk babası simitçinin cansız bedeni asılı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 11:00:34. #1.12#
SON DAKİKA: Li Keqiang Her Bakımdan Modern Sosyalist Çin'in İnşasına Doğru Somut Çalışmalarla Hızla İlerleme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement