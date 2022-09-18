Çinli Bilim İnsanları Chang'e-5'in İniş Bölgesinde Volkanik Patlamaların Tarihini Keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Bilim İnsanları Chang'e-5'in İniş Bölgesinde Volkanik Patlamaların Tarihini Keşfetti

18.09.2022 16:55
Çinli Bilim İnsanları Chang'e-5'in İniş Bölgesinde Volkanik Patlamaların Tarihini Keşfetti

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Uzay Bilimi Merkezi'nin (NSSC) yayınladığı basın açıklamasına göre Çin'den bir araştırma ekibi, Chang'e-5 Ay keşif görevinin iniş bölgesinde yer alan en az dört katman volkanik lav akıntısına yönelik jeolojik kanıtlar keşfetti.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Uzay Bilimi Merkezi'nin (NSSC) yayınladığı basın açıklamasına göre Çin'den bir araştırma ekibi, Chang'e-5 Ay keşif görevinin iniş bölgesinde yer alan en az dört katman volkanik lav akıntısına yönelik jeolojik kanıtlar keşfetti. Çin'in Chang'e-5 keşif aracı, 2020'nin sonunda Ay'dan toplamda 1.731 gram örneği Dünya'ya geri getirmişti. Chang'e-5'in iniş yaptığı, "Fırtınalar Okyanusu" olarak da bilinen Oceanus Procellarum'un kuzeybatı bölgesinin Ay yüzeyindeki en genç bazalt birimlerden biri olduğu düşünülüyor.

Bilim insanları bölgenin Ay'da uzun süredir devam eden volkanik faaliyetlerin sürdürülmesinden sorumlu olduğu düşünülen uranyum, toryum ve potasyum gibi ısı üreten elementler açısından zengin olduğunu söylüyor. Araştırma projesinin lideri Du Jun, "Bu nedenle, Chang'e-5'in iniş alanındaki bazaltın kalınlığı ve patlama hızının incelenmesi, aydaki volkanik aktivitenin ve iç termal evrim tarihinin anlaşılmasını daha da ileri taşıyacak" yorumunda bulundu. Bu sorulara yanıt bulabilmek için NSSC'den ve Çin'deki diğer kurumlardan araştırmacılar Chang'e-5'in iniş bölgesindeki Ay'ın karanlık yüzünde kalan bazaltların kalınlığını hesapladı. Sonuçlar, iniş alanında en az dört magmatik patlama yaşandığını ve medyan kalınlığın sırasıyla 230, 70, 4 ve 36 metre olduğunu gösterdi. Ayrıca, çalışma aynı zamanda Chang'e-5 iniş bölgesindeki bazaltlarının patlama hızının yaklaşık 2 milyar yıl önce önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Du, "Bu sonuçların, Ay'daki volkanik faaliyetlerin süresini ve ölçeğini açıklayabilecek bir sayısal model için yeni sınırlar sağlaması bekleniyor" dedi. Araştırma bulguları kısa süre önce Jeofizik Araştırmalar Dergisi: Gezegenler dergisinde yayımlandı.

YORUMLAR
500
Kanada'da Ateş Ejderhası Festivali Kutlandı Kanada'da Ateş Ejderhası Festivali Kutlandı Taiwan'da 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Taiwan'da 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Bilim İnsanları Chang'e-5'in İniş Bölgesinde Volkanik Patlamaların Tarihini Keşfetti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:41 Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı
16:14 Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri
16:10 Yunanistan savunma bakanından provokatif sözler: Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?
16:02 Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...
15:58 Fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf: Ailem aynı kaderi yaşardı
15:53 Tayvan'da korkutan yangın! 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü
15:11 Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı
14:57 Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi
14:53 Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı
14:49 CHP eski milletvekili Haluk Pekşen, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 16:55:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli Bilim İnsanları Chang'e-5'in İniş Bölgesinde Volkanik Patlamaların Tarihini Keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement