Çin'in Gemi İnşa Sektörü Dünya Pazarında Liderliğini Sürdürüyor

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'deki sektör verilerine göre Çin bu senenin ilk sekiz ayında gemi yapımında dünyada lider konumunu sürdürdü. Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği'ne göre, ülkenin gemi üretimi bu dönemde 23,94 milyon detveyt tona (dwt) ulaştı ve dünya genelinde toplamın yüzde 45,4'ünü oluşturdu. Gemi inşa sektörünün bir diğer önemli göstergesi olan yeni siparişler yüzde 50,6 küresel pazar payıyla 28,05 milyon dwt seviyesinde gerçekleşti. Yeni siparişler arasında, Çin'in yüksek kaliteli gemi tiplerinin pazar payı, sıvılaştırılmış doğalgaz gemilerinin, küresel pazar payının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturmasıyla daha da arttı. Çin'in gemi inşasında bekleyen siparişleri bu dönemde geçen seneye göre yüzde 11,5 artışla 102,03 milyon dwt'ye ulaştı. Bu hacim, küresel pazar payının yüzde 47,7'sine karşılık geliyor.