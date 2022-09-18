Çin'in Gemi İnşa Sektörü Dünya Pazarında Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Gemi İnşa Sektörü Dünya Pazarında Liderliğini Sürdürüyor

18.09.2022 12:35
Çin'in Gemi İnşa Sektörü Dünya Pazarında Liderliğini Sürdürüyor

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'deki sektör verilerine göre Çin bu senenin ilk sekiz ayında gemi yapımında dünyada lider konumunu sürdürdü.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'deki sektör verilerine göre Çin bu senenin ilk sekiz ayında gemi yapımında dünyada lider konumunu sürdürdü. Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği'ne göre, ülkenin gemi üretimi bu dönemde 23,94 milyon detveyt tona (dwt) ulaştı ve dünya genelinde toplamın yüzde 45,4'ünü oluşturdu. Gemi inşa sektörünün bir diğer önemli göstergesi olan yeni siparişler yüzde 50,6 küresel pazar payıyla 28,05 milyon dwt seviyesinde gerçekleşti. Yeni siparişler arasında, Çin'in yüksek kaliteli gemi tiplerinin pazar payı, sıvılaştırılmış doğalgaz gemilerinin, küresel pazar payının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturmasıyla daha da arttı. Çin'in gemi inşasında bekleyen siparişleri bu dönemde geçen seneye göre yüzde 11,5 artışla 102,03 milyon dwt'ye ulaştı. Bu hacim, küresel pazar payının yüzde 47,7'sine karşılık geliyor.

YORUMLAR
500
Çin'in Heilongjiang Eyaletinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 30 Büyüdü Çin'in Heilongjiang Eyaletinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 30 Büyüdü Fotoğraf: Çin'de 2022 Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı Başladı Fotoğraf: Çin'de 2022 Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı Başladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Gemi İnşa Sektörü Dünya Pazarında Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:49 Motorine 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor! 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olacak
11:15 KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi
10:18 İlki iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı
10:17 Bursa'da şaşırtan düğün eğlencesi! Şalvar giydirip, vinçle astılar
10:18 Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı
10:10 Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi
10:13 Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde bir deprem! Yetkililer tsunami uyarısı yaptı
10:01 Japonya'da korkutan "Nanmadol" alarmı! Tayfun nedeniyle 4 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı
09:54 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK terör örgütü sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi
09:44 Yediği elmaları sindiremeyen inek öldü! Olayı gören sahibi üzüntüsünden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 12:35:47. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Gemi İnşa Sektörü Dünya Pazarında Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement