Taiwan'da 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Taiwan'da 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

18.09.2022 16:15
Taiwan'da 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Deprem Ağları Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Taiwan'ın doğusundaki Hualien ilçesinde, Pazar günü Beijing saati ile 14.44'te (TSİ 9.44) 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Deprem Ağları Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Taiwan'ın doğusundaki Hualien ilçesinde, Pazar günü Beijing saati ile 14.44'te (TSİ 9.44) 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. CENC, depremin merkez üssünün 23,15 derece kuzey enleminde ve 121,30 derece doğu boylamında olduğunu ve 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Yerel basına göre, şiddetli sarsıntı ada genelinde hissedildi. Hualien'de zemin katı bir market olan üç katlı bir bina çöktü ve bazı insanlar içeride mahsur kaldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, bir tren vagonu, Hualien'daki tren istasyonunda çöken yağmur kalkanı nedeniyle devrildi ancak yolculardan yaralanan olmadı. Bir köprüde meydana gelen çatlak da iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taiwan'da 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taiwan'da 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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