Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanı ile Telefonda Görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanı ile Telefonda Görüştü

18.09.2022 12:25
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanı ile Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne ile bir telefon görüşmesi yaptı. Wang, Çin ve Fransa'nın hem Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri hem de sorumlu büyük ülkeler olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin istikrarlı ve sorunsuz gelişimini sürdürmenin her iki tarafın da çıkarına uygun ve dünya barışı ve istikrarının yararına olduğunu sözlerine ekledi. Wang, son zamanlardaki Çin-Fransa stratejik diyaloğu ile ekonomik ve mali diyaloğun olumlu sonuçlar verdiğini, iki tarafın gelecekteki işbirliği öncelikleri konusunda tam bir konsensüse vardığını söyledi.

Wang, Çin'in Fransa ile üst düzey temasları sürdürmeyi, stratejik iletişimi güçlendirmeyi, ikili ilişkilerin geliştirilmesine güçlü bir ivme kazandırmayı ve küresel sorunları ortaklaşa ele almayı arzuladığını da sözlerine ekledi. Fransa'nın güçlü Fransa-Çin ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini söyleyen Bonne ise, mevcut karmaşık ve değişken uluslararası durum karşısında Fransa'nın, Çin ile yakın üst düzey temasları sürdürmeye, küresel güvenlik ve istikrarla ilgili önemli konularda diyaloğu güçlendirmeye, aktif liderlik sergilemeye ve savaşları sona erdirme ile barışı teşvik etmede önemli bir rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanı ile Telefonda Görüştü - Son Dakika

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