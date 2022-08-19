Çinli Sözcü: Çin Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları Yurtdışında Yaşayan Taiwanlılara Yardıma Hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Sözcü: Çin Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları Yurtdışında Yaşayan Taiwanlılara Yardıma Hazır

19.08.2022 21:57
Çinli Sözcü: Çin Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları Yurtdışında Yaşayan Taiwanlılara Yardıma Hazır

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Cuma günü, yurtdışında yaşayan Taiwanlıların zorluklarla karşılaştığında Çin büyükelçilikleri ve konsolosluklarıyla irtibata geçerek yardım talebinde bulunabileceklerini söyledi.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Cuma günü, yurtdışında yaşayan Taiwanlıların zorluklarla karşılaştığında Çin büyükelçilikleri ve konsolosluklarıyla irtibata geçerek yardım talebinde bulunabileceklerini söyledi. Ma bu sözleri, Taiwan'da bazı kişilerin kandırılarak Kamboçya'ya çalışmak için götürüldükleri ve bu ülkede hapis cezasına çarptırıldıkları ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarına dair basında çıkan bazı haberler hakkında sorulan bir soruya cevaben söyledi. Taiwanlıların da Çin vatandaşı olduğuna işaret eden Ma, yurtdışında yaşayan Taiwanlıların güvenlik ve meşru haklarına daima büyük önem verildiğini sözlerine ekledi. Anavatanın Taiwanlılara her zaman güçlü bir destek verdiğini belirten Ma, konsolosluk belgelerinin çıkarılması, yurtdışında hukuk sorunlarının ele alınması, yabancı ülkelerde ekonomik ve ceza davalarının yürütülmesi ve acil tahliye gibi durumlarda yardım sunulduğunu vurguladı. Ma, Taiwan'da bulunan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerininin sanların meşru hak ve çıkarlarını koruma çağrılarına karşı pasif bir tutum takındığını, hatta suçu ana karaya atmak için yalanlar uydurmaya bile giriştiğini söyledi. Ma bu durumun, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin Taiwan'da ki insanların güvenlik, çıkar ve refahını umursamadıklarını ve siyasi manipülasyonda bulunarak çatışmaları ateşlediklerini ve insanları kandırdıklarını gösterdiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Ürdün'de Yeşil Dönüşüm Sürerken Çin'in Yeni Enerji Araçları Daha Fazla Rağbet Görüyor Ürdün'de Yeşil Dönüşüm Sürerken Çin'in Yeni Enerji Araçları Daha Fazla Rağbet Görüyor Çin'in Yunnan Eyaletinden Tayland'a Çiçek İhracatı Kolaylaştırıldı Çin'in Yunnan Eyaletinden Tayland'a Çiçek İhracatı Kolaylaştırıldı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Sözcü: Çin Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları Yurtdışında Yaşayan Taiwanlılara Yardıma Hazır - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:20 Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
21:10 Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik kararın altında yatan sebep
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
20:22 Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi: Ders vermeye hazır mısınız?
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
19:01 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan metro yapımı töreninde kritik vurgu: Sultanbeyli en az oy aldığımız yerlerden biri
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 21:57:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli Sözcü: Çin Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları Yurtdışında Yaşayan Taiwanlılara Yardıma Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement