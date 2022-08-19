Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor

19.08.2022 17:07
Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 18-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı (WRC 2022) sırasında 500'den fazla robot seti sergileniyor ve bunların 30'dan fazlası dünyaya ilk kez Beijing'de tanıtılıyor.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 18-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı (WRC 2022) sırasında 500'den fazla robot seti sergileniyor ve bunların 30'dan fazlası dünyaya ilk kez Beijing'de tanıtılıyor. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı düzenlenen konferansta; forum, fuar ve yarışma olmak üzere üç ana etkinlik yer alıyor.

Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı'ndaki (WRC 2022) fuar sırasında sergilenen robot köpekler, 18 Ağustos 2 022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı'ndaki (WRC 2022) fuar sırasında su altını keşfetmek için tasarlanan biyonik robot balığın fotoğrafını çeken ziyaretçiler, 18 Ağustos 2022. (Fotoğra f: Ju Huanzong/Xinhua)

Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı'ndaki (WRC 2022) fuar sırasında sergilenen bir ameliyat robotu, 18 Ağust os 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı'ndaki (WRC 2022) fuar sırasında sergilenen bir uzaktan kumandalı 5G ek skavatör, 18 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çin'deki Yabancı Büyükelçiler, Tek-Çin İlkesine Tam Destek Verdi Çin'deki Yabancı Büyükelçiler, Tek-Çin İlkesine Tam Destek Verdi Çin'in En Büyük Tatlı Su Gölü Kuraklık Nedeniyle Yüzde 75 Çekildi Çin'in En Büyük Tatlı Su Gölü Kuraklık Nedeniyle Yüzde 75 Çekildi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:07:53. #1.13#
SON DAKİKA: Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement