Çin, Karbon Azaltımını Destekleyecek Bilim-teknoloji Eylem Planı Açıkladı - Son Dakika
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Çin, Karbon Azaltımını Destekleyecek Bilim-teknoloji Eylem Planı Açıkladı

19.08.2022 11:47
Çin, Karbon Azaltımını Destekleyecek Bilim-teknoloji Eylem Planı Açıkladı

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin karbon azaltımı hedefini bilim ve teknoloji önlemleriyle destekleyecek, 2022-2030 dönemini kapsayan bir eylem planı yayınladı.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin karbon azaltımı hedefini bilim ve teknoloji önlemleriyle destekleyecek, 2022-2030 dönemini kapsayan bir eylem planı yayınladı.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu dahil dokuz merkezi departman tarafından hazırlanan eylem planında, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma hedefini destekleyecek ve 2060 yılına kadar karbon nötr olmaya yönelik araştırma hazırlıklarının yapılmasını sağlayacak bilim-teknoloji inovasyon eylemleri ve koruma önlemleri önerildi.

Planda yeşil ve düşük karbonlu enerji dönüşümü, düşük ve sıfır karbonlu sanayi proseslerinin yeniden yapılanması, düşük karbonlu inşaat ve ulaşım, negatif karbonlu ve karbondioksit dışındaki sera gazı emisyonunun azaltılması ve küresel işbirliği gibi konularda teknolojik atılım ve inovasyonları teşvik edecek spesifik eylemler yer alıyor.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı eylem planının uygulanmasını sağlamak üzere; bilimsel araştırma sistemi ve mekanizmasını, teknik takip ve izlemeyi ve ilgili teknolojik başarıların fikri mülkiyet haklarının korunmasını güçlendirecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Karbon Azaltımını Destekleyecek Bilim-teknoloji Eylem Planı Açıkladı - Son Dakika

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