Çin'in Kurulu Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Temmuz'da Arttı - Son Dakika
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Çin'in Kurulu Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Temmuz'da Arttı

20.08.2022 01:37
Çin'in Kurulu Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Temmuz'da Arttı

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi, Ocak-Temmuz dönemi için enerji rakamlarını açıkladı.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi, Ocak-Temmuz dönemi için enerji rakamlarını açıkladı. Buna göre, ülkedeki kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi Temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre büyüme kaydetti. İdare'den yapılan açıklamada, rüzgar enerjisi kapasitesinin Temmuz ayı sonu itibarıyla, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artışla 340 milyon kilovat civarında seyrettiği, güneş çiftliklerinin kapasitesinin ise yüzde 26,7 artışla 340 milyon kilovat olduğu belirtildi. Veriler, ülkenin toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin Temmuz ayı sonunda, bir önceki yıla oranla yüzde 8 artarak yaklaşık 2,46 milyar kilovat olduğunu gösterdi. Yenilenebilir enerji kapasitesiyle ilgili olumlu rakamlar, ülkenin karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve karbon nötr hedeflerine ulaşma çabalarını yansıtıyor. Çin, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarmayı ve 2060 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini açıklamıştı. Çin, enerji yapısını iyileştirmek için yenilenebilir enerji alanında ilerlemeler kaydediyor. Geçen yıl yayınlanan eylem planına göre, ülke, 2030 yılına kadar fosil dışı enerji tüketimindeki payı yüzde 25 civarına çıkarmayı hedefliyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kurulu Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Temmuz'da Arttı - Son Dakika

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