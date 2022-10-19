Araştırmacılar, Kimyasal Deneyleri Kolaylaştırmak İçin Aı-Kimyacı Sistemi Tasarladı - Son Dakika
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Araştırmacılar, Kimyasal Deneyleri Kolaylaştırmak İçin Aı-Kimyacı Sistemi Tasarladı

19.10.2022 17:14
Araştırmacılar, Kimyasal Deneyleri Kolaylaştırmak İçin Aı-Kimyacı Sistemi Tasarladı

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Bilim Günlüğü gazetesinin Çarşamba günkü sayısında, Çinli araştırmacıların kimyasal araştırma ve deneyleri kolaylaştırmak için bir yapay zeka (AI) sistemi sunduklarını bildirdi.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Bilim Günlüğü gazetesinin Çarşamba günkü sayısında, Çinli araştırmacıların kimyasal araştırma ve deneyleri kolaylaştırmak için bir yapay zeka (AI) sistemi sunduklarını bildirdi.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılara göre, çok yönlü AI-Kimyacı sistemi, kimyasal araştırmalar için gerekli tüm zorunlu adımları gerçekleştirebilen bilimsel bir zihinle donatıldı.

AI-Kimyacı, otomatik veri toplama, işleme, analiz ve görselleştirmeyi gerçekleştiriyor. Sistem bir bulut veritabanından ilgili literatürü otomatik olarak arayıp okuyabilmek ve buna uygun deneysel planlar önerebilmek için tasarlandı.

AI-Kimyacı ayrıca, 10'dan fazla iş istasyonunda tüm deneysel süreci otomatik olarak yürütmek için bir mobil robotu, iş yerinde veya çevrimiçi olarak kontrol edebiliyor.

Deneysel veriler, AI-Kimyacı'nın sayısal beyni tarafından eşzamanlı analiz edilebiliyor ve böylelikle bir sonraki yineleme için yeni bir hipotez önermesi mümkün oluyor.

National Science Review dergisinde yayınlanan son araştırma makalesinde, AI-Kimyacı'nın yetkinliği, üç farklı kimyasal görev belirlenerek test edildi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

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