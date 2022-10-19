Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı: Çin, Dünyanın En Güvenli Ülkelerinden Biri - Son Dakika
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Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı: Çin, Dünyanın En Güvenli Ülkelerinden Biri

19.10.2022 20:34
Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı: Çin, Dünyanın En Güvenli Ülkelerinden Biri

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcı Xu Ganlu, Çarşamba günü başkent Beijing'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunun yaygın bir şekilde kabul edildiğini söyledi.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcı Xu Ganlu, Çarşamba günü başkent Beijing'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunun yaygın bir şekilde kabul edildiğini söyledi.

Çin'in dünyanın en düşük cinayet oranı ve en düşük silah ile patlayıcı bağlantılı vaka sayısına sahip ülkelerinden biri olduğunu kaydeden Xu, ülkenin son 10 yılda ceza davaları ve güvenlik kazaları sayısında önemli düşüşler kaydettiğini belirtti.

Xu, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılında cinayet ve tecavüz dahil olmak üzere büyük suç eylemleri sayısının 2012'ye kıyasla yüzde 64,4 düşerken, uyuşturucu bağlantılı suçların yüzde 56,8, soygunların yüzde 96,1, hırsızlıkların ise yüzde 62,6 gerilediğini açıkladı.

Xu, Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun 2021'de yaptığı bir ankete göre, Çin'de güven içinde yaşadığını söyleyenlerin oranı, 2012 yılına kıyasla 11 yüzde puan artışla yüzde 98,6 oldu.

Bakan Yardımcısı Xu, son 10 yılda yaklaşık 3.800 polis memurunun toplumsal güvenlik ve istikrarı savunma sürecinde yaşamlarını feda ettiğini söyledi.

Bununla birlikte Xu, Çin'in sürekli olarak organize suç örgütlerini çökertmeye, yerel suç çetelerini ortadan kaldırmaya devam edeceğini ve ulusal güvenliği, sosyal istikrarı ve halkın çıkarlarını daha iyi korumak için çabalarını halkı önemli ölçüde ilgilendiren ciddi cezai suçlara odaklayacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı: Çin, Dünyanın En Güvenli Ülkelerinden Biri - Son Dakika

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