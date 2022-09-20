Çin Cumhurbaşkanı Xi, 7. Çin-Avrasya Fuarı'na Tebrik Mektubu Yolladı

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de Pazartesi günü kapılarını açan 7. Çin- Avrasya Fuarı'na bir tebrik mektubu gönderdi. Mektubunda, ortak bir şekilde Kuşak ve Yol'u inşa etmeye yönelik uluslararası işbirliğinde kilit bir bölge olan Avrasya'nın canlılık ve kalkınma potansiyeliyle dolu olduğunu kaydeden Xi, "Çin'in Xinjiang bölgesi, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın kilit kısmının inşasını ilerletmek ve iç bağlantılılık ile Çin ve Avrasya ülkeleri arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve ortak kalkınmayı desteklemek için konumunun avantajını son yıllarda aktif bir şekilde kullanıyor ve olumlu sonuçlar elde ediyor" dedi.

Çin'in, Çin-Avrasya Fuarı'nın bir platform haline gelmesiyle birlikte, barış ve işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık, karşılıklı öğrenme ve ortak faydaları içeren İpek Yolu ruhunu teşvik etmek için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurgulayan Xi, "Çin, insanlara fayda sağlayan yüksek standartlı ve sürdürülebilir kalkınmayı devam ettirmek ile Avrasya işbirliği için yeni alanlar keşfetmek, işbirliğini yeni seviyelere yükseltmek ve ortak kalkınma ile refahı teşvik etmek için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır" diye ekledi. Fuar, Çin Ticaret Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Halk Hükümeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.