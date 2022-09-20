Xi, Endüstri ve Tedarik Zincirleriyle İlgi Uluslararası Foruma Tebrik Mektubu Gönderdi - Son Dakika
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Xi, Endüstri ve Tedarik Zincirleriyle İlgi Uluslararası Foruma Tebrik Mektubu Gönderdi

20.09.2022 08:02
Xi, Endüstri ve Tedarik Zincirleriyle İlgi Uluslararası Foruma Tebrik Mektubu Gönderdi

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Uluslararası Esnek ve İstikrarlı Endüstri ve Tedarik Zincirleri Forumu'na tebrik mektubu gönderdi.

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Uluslararası Esnek ve İstikrarlı Endüstri ve Tedarik Zincirleri Forumu'na tebrik mektubu gönderdi. Forum, Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da başladı. Xi mektubunda, küresel endüstri ve tedarik zincirlerinin esnekliği ve istikrarını korumanın dünya ekonomisinin gelişmesini teşvik etmek için hayati bir güvence olduğunu ve dünya genelinde insanların ortak çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Xi, ülkesinin, endüstri ve tedarik zincirlerinin özünde kamu malları olmasını kararlılıkla savunacağını, sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliği ve istikrarını koruyacağını, endüstri ve tedarik zincirleri konusundaki uluslararası işbirliğini derinleştirmek için somut adımlar atacağını ve bütün ülke halklarının kalkınmanın meyvelerini paylaşmasını sağlayacağını belirtti. Xi, Çin'in en son bilimsel ve teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm ile sunulan yeni fırsatları yakalamak, ayrıca güvenli, istikrarlı, sorunsuz, verimli, açık, kapsayıcı ve her iki tarafa da yarar sağlayacak küresel endüstri ve tedarik zinciri sistemini kurmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı. Foruma, Sanayi ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi ve Zhejiang Eyaleti Halk Yönetimi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Endüstri ve Tedarik Zincirleriyle İlgi Uluslararası Foruma Tebrik Mektubu Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Endüstri ve Tedarik Zincirleriyle İlgi Uluslararası Foruma Tebrik Mektubu Gönderdi - Son Dakika
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