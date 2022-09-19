Çin'in Enerji Üretimi Ağustos'ta Yüzde 9,9 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Enerji Üretimi Ağustos'ta Yüzde 9,9 Arttı

19.09.2022 10:42
Çin'in Enerji Üretimi Ağustos'ta Yüzde 9,9 Arttı

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin enerji üretiminin Ağustos'ta yıllık yüzde 9,9 artarak 824,8 milyar kilovat-saate yükseldiğini gösterdi.

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin enerji üretiminin Ağustos'ta yıllık yüzde 9,9 artarak 824,8 milyar kilovat-saate yükseldiğini gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre Çin'in enerji üretiminde Ağustos'ta yaşanan büyüme oranı Temmuz ayının 5,4 yüzde puan üzerinde gerçekleşti. Enerji üretiminin alt dallarına bakıldığında hem termal enerji hem de rüzgar enerjisi üretimi geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 14,8 ve yüzde 28,2 artışla bir önceki yılın aynı ayına göre daha yüksek bir artış gösterdiler. Güneş enerjisi üretiminde de yıllık yüzde 10,9 yükseliş yaşandı. Hidroelektrik üretimi ise Ağustos ayında yıllık yüzde 11 azaldı. Aynı ayda nükleer enerji üretiminde de yıllık yüzde 0,6 düşüş kaydedildi. Verilere göre Çin'in enerji üretimi yılın ilk sekiz ayında 5,6 trilyon kilovat-saate çıkarak yıllık yüzde 2,5 artış sergiledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Enerji Üretimi Ağustos'ta Yüzde 9,9 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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