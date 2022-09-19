Çin'in İnşaat Sektörü Son On Yılda Büyük İlerleme Kaydetti

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in inşaat sektörü son on yılda ölçek ve yapı açısından belirgin ilerleme kaydetti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan bir raporda, 2021'de ülke çapında inşaat şirketlerinin toplam üretim değerinin 2012'ye göre 1,14 kat artarak 29,3 trilyon yuana (yaklaşık 4,22 trilyon ABD doları) ulaştığı belirtildi. 2021'in sonunda Çin'de 2,26 milyon inşaat şirketi vardı. 2013'ten 2021'e kadar, şirket sayısı yıllık ortalama yüzde 6,1 oranında artarak sektör ölçeği açısından bir sıçrama yaptı. İnşaat sektörü gelişen bir yapıya da kavuştu. 2021'de Çin'deki birinci sınıf inşaat firmalarının sayısı 2012'ye göre yüzde 84,3 artarak 16.000'e ulaştı. Rapora göre, sektör, istihdama önemli bir katkı sağlayacak şekilde büyüdü. 2021'de inşaat firmalarında 81,8 milyon kişinin çalıştığı sektör, iş yaratma kapasitesinde imalat sektörünün ardından ikinci sırada yer aldı.