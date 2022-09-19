Sözcü: Çin Ana Karası, Taiwan'daki Depremlerden Son Derece Kaygılı

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian Pazar günü yaptığı açıklamada, Taiwan'da meydana gelen depremler hakkındaki derin kaygılarını ifade etti.

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian Pazar günü yaptığı açıklamada, Taiwan'da meydana gelen depremler hakkındaki derin kaygılarını ifade etti. Ana karanın, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini ilettiğini söyleyen Zhu, "Depremden etkilenen bölgelerde üretim ve hayatın en kısa sürede normal seyrine döneceğini umuyoruz" diye konuştu. Çin Deprem Ağları Merkezi'nin verdiği bilgilere göre Taiwan'ın doğusundaki Taitung ilçesinde Cumartesi günü Beijing saatiyle 21.41'de 6,5 büyüklüğünde ve Taiwan'ın doğusundaki Hualien ilçesinde Pazar günü Beijing saatiyle 14.44'te 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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