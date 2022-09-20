Çin, Yabancı Yatırımları Daha Fazla Artıracak Tedbirler Planlıyor - Son Dakika
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Çin, Yabancı Yatırımları Daha Fazla Artıracak Tedbirler Planlıyor

20.09.2022 08:12
Çin, Yabancı Yatırımları Daha Fazla Artıracak Tedbirler Planlıyor

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kuruluşundan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin, imalat sanayi başta olmak üzere yabancı yatırımları artırmak amacıyla tedbirler alacak.

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kuruluşundan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin, imalat sanayi başta olmak üzere yabancı yatırımları artırmak amacıyla tedbirler alacak. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in, öne çıkan sorunları çözme çabalarının bir parçası olarak salgın önleme tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı yerlerdeki yabancı şirketlerin çalışanlarının değişimini kolaylaştıracağını söyledi. Meng, dış ticaret ve yabancı şirketler ile bunların üst ve alt sektördeki emsalleri arasındaki uyumun da güçlendirileceğini söyledi. Meng, Çin'in ileri imalat, üst düzey teknolojiler ve modern hizmetler gibi sektörlerin yanı sıra ülkenin orta, batı ve kuzeydoğu bölgelerine daha fazla yatırım yapmaya odaklanarak, yabancı yatırımı teşvik eden endüstri kataloğunun revizyonunu hızlandıracağını kaydetti.

Ülke ayrıca çok uluslu şirketler ile yerel yönetimler arasında bir değişim platformu oluşturmak amacıyla sanayi yatırımı ve işbirliğine yönelik tanıtım faaliyetleri düzenleyecek. Meng, yabancı yatırımcıların güvenini sarsan karmaşık dış ortamın getirdiği bazı etmenlere rağmen, "Çin'in yabancı yatırım kullanımı bu yıl hızlı bir büyüme kaydetti" dedi. Çin Ticaret Bakanlığı'nın Pazartesi günü yayınladığı verilere göre, yılın ilk sekiz ayında Çin ana karasına yapılan doğrudan yabancı yatırım miktarı, fiili kullanımda, bir önceki yılın yanı dönemine kıyasla yüzde 16,4 artarak 892,74 milyar yuana ulaştı. ABD doları bazında sermaye girişi ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artarak 138,41 milyar dolara yükseldi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yabancı Yatırımları Daha Fazla Artıracak Tedbirler Planlıyor - Son Dakika

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