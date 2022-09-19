Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi Yılın İlk Sekiz Ayında Yüzde 16,4 Arttı

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Pazartesi günü, Çin ana karasına yapılan fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımın (DYY), yılın ilk sekiz ayında yıllık yüzde 16,4 artarak 892,74 milyar yuana ulaştığını bildirdi. ABD doları bazında giriş, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artarak 138,41 milyar ABD dolarına ulaştı. Bakanlık verileri, hizmet sektöründeki DYY girişinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artışla 662,13 milyar yuana yükseldiğini ve yüksek teknoloji sektörlerinde ise yatırımın bir önceki yıla göre yüzde 33,6 arttığını gösterdi. Spesifik olarak, yüksek teknolojili imalat sektöründeki DYY bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,1 artarken, yüksek teknolojili hizmet sektöründeki bu artış bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 oldu. Bu dönemde Güney Kore, Almanya, Japonya ve İngiltere'den yapılan yatırımlar sırasıyla yüzde 58,9, yüzde 30,3, yüzde 26,8 ve yüzde 17,2 arttı. Ülkenin batı bölgesine gelen doğrudan yabancı yatırımın, bir önceki yıla göre yüzde 43, orta bölgesinde yüzde 27,6 ve doğu bölgesinde yüzde 14,3 arttığı bildirildi.