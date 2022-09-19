Çin'in İlk Mars Keşif Görevinde Zengin Bilimsel Sonuçlar Elde Edildi

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Çin'in ilk Mars keşif görevinin zengin bilimsel sonuçlar elde ettiği belirtildi. CNSA, Perşembe günü itibarıyla Tianwen-1 yörünge kaşifinin 780 günden fazla bir süredir normal şekilde çalıştığını ve gezgin Zhurong'un Mars yüzeyinde 1.921 metre yol katettiğini söyledi. Çin'in Tianwen-1 keşif aracının yörünge kaşifi ve gezgini, hedeflenen bilimsel keşif görevlerini tamamladı ve 1.480 gigabayt ham bilimsel veri elde etti. Tianwen-1 keşif aracı bir yörünge kaşifi, bir iniş aracı ve bir gezginden oluşuyor. 15 Mayıs 2021'de, uçsuz bucaksız bir Mars ovası olan Utopia Planitia'da önceden seçilmiş iniş alanına inen Tianwen-1 ile Çin gezegene ilk kez bir keşif aracı indirmiş oldu.

Çinli araştırmacılar, iniş alanındaki içbükey koniler, çarpma kraterleri ve oluklar gibi tipik yer şekilleri hakkında kapsamlı bir çalışma yürüterek sırtların oluşumu ile su aktivitesi arasında önemli bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, kamera görüntüleri ve spektral veriler aracılığıyla, iniş alanının yakınındaki plaka benzeri sert kabuklu kayalarda su taşıyan mineraller buldular ve bu, iniş alanında 1 milyar yıl öncesinden beri çok fazla sıvı su aktivitesi olduğunu kanıtladı. Kamera görüntülerini hareket eden gezginin tekerlek izlerini ve diğer bilgilerle birleştiren araştırmacılar, iniş alanındaki toprağın muazzam taşıma kuvvetine ve düşük sürtünme parametrelerine sahip olduğunu da buldu. Bu yeni sonuçlar, rüzgar ve su aktivitelerinin Mars'taki jeolojik evrim ve çevresel değişiklikler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor ve Mars'ın Utopia Planitia'sında bir zamanlar bir okyanus olduğu hipotezini güçlü bir şekilde destekliyor. Sonuçlar ayrıca, Mars'taki jeolojik evrim ve çevresel değişiklikler hakkındaki bilimsel anlayışı da zenginleştiriyor. Buna ek olarak, araştırmacılar ayrıca, Mars yüzeyindeki kaya yoğunluğu ile yüzey erozyon dereceleri arasındaki ilişki, iyonların ve nötr parçacıkların Mars'a yakın uzay ortamında ve Mars'ın yerçekimi alanındaki dağılımı gibi birçok olağanüstü bilimsel başarı elde etmek için Tianwen-1 keşif verilerini kullandı.