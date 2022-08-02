Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Taiwan Boğazı'nda Gerilimin Yükselmesinde Sorumluluğun Tamamı ABD'ye Ait

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Salı günü yaptığı açıklamada Taiwan Boğazı'nda gerilimi yükseltenin ABD'nin provokasyonu olduğunu dünyanın açık bir şekilde bildiğini ve ABD'nin sorumluluğun tamamını üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Hua'nın yorumu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ABD Kongresi'nin bağımsız ve hükümetin eş kolu olduğunu belirterek ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'ı ziyaret edip etmemesinin kendi kararı olduğunu söylemesinin ardından geldi. Blinken, "Bu nedenle, eğer Meclis Başkanı ziyareti gerçekleştirmeye karar verir ve Çin de bir çeşit kriz yaratmayı ya da gerilimi başka şekilde yükseltmeyi denerse bunun sorumluluğu tamamen Beijing'de olacak" demişti. Rutin basın bilgilendirmesinde yaptığı açıklamada, "Blinken'ın siyah ve beyaz kadar açık olan sözleri, ABD'de 'Ben seni istediğim zaman kışkırtırım ama sen buna karşı çıkamazsın ya da kendini savunamazsın' diyen bazı insanların hegemonyaya dayalı zihniyetini ve gangster mantığını bir kez daha gösteriyor" diye konuşan Hua, ABD hükümetinin bir parçası olan ABD Kongresi'nin ABD hükümetinin tanıdığı ve bağlı olduğu dış politikalara sıkı sıkıya uyması gerektiğini kaydetti.Hua, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD hükümetindeki en yüksek mevkideki üçüncü yetkili. Bu sebepten Meclis Başkanı'nın ABD ordusuna ait bir uçağı alarak Taiwan'ı ziyaret etmesi hiçbir açıdan resmi olmayan bir hareket değil" dedi.

"Bazı ABD'li politikacıların geçmişteki yanlış eylemleri emsal teşkil etmemeli, kaldı ki bunlar ABD tarafının Taiwan meselesindeki hatalarını tekrarlaması için bahane olabilir" ifadelerini kullanan Sözcü Hua, tek-Çin ilkesinin uluslararası ilişkiler bağlamında yaygın olarak tanınan bir temel prensip ve uluslararası toplumun evrensel düzeyde vardığı bir fikir birliği olduğunu belirterek "Çin, tek-Çin ilkesi temelinde ABD dahil 181 ülke ile diplomatik ilişkiler kurdu" diye ekledi. Hua, "Ancak ABD tarafı son yıllarda tek-Çin politikasına sadece sözde uydu ama eylemler açısından bakıldığında geriye doğru gitmeyi sürdürdü" sözleriyle Taiwan'la kurulan temasın seviyesine ve bölgeye artan silah satışlarına dikkat çekti. Ana akım ABD medyası ile düşünce kuruluşlarının yanı sıra ABD müttefiklerinin eski siyasi erkanı da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin kamuya açık şekilde Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin herhangi bir bağlamda aptalca, tehlikeli ve gereksiz olduğunu söylediğini ve bunu tehlikeli bir kumar olarak nitelendirdiklerini kaydeden Hua, "Bundan daha pervasız ve provokatif bir eylem hayal etmek zor. ABD'nin (Taiwan) Boğazı'nın iki yakası arasındaki durumu yanlış hesaplaması veya yanlış idare etmesi Taiwan bölgesinin ve genel olarak dünyanın güvenliği, refahı ile düzeni için feci sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı. Çin'in tekrar eden yasal açıklamalarına yönelik ABD'nin aklına eseni yapan hareketleri göz önüne alındığında Çin'in herhangi bir karşı önlem almasının haklı ve gerekli olacağını belirten Hua, "Çin hükümeti ile halkının Taiwan meselesindeki konumu değişmiyor ve bu, Çin'in egemenliği, güvenliği ile toprak bütünlüğünü kararlı şekilde korumak isteyen 1,4 milyardan fazla Çinlinin değişmeyen isteği" dedi.