Çin Merkez Bankası Yılın İkinci Yarısında İşletmeler İçin Daha Güçlü Kredi Desteği Sözü Verdi

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ülkenin, ekonomisinin büyüme ivmesini pekiştirme çabalarının bir parçası olarak yılın ikinci yarısında yeterli likiditeyi sürdürme ve işletmelere kredi desteğini artırma sözü verdiğini bildirdi. Çin Merkez Bankası yılın ikinci yarısına ilişkin çalışma toplantısından sonra Pazartesi günü yayınladığı açıklamada, ülkenin reel ekonomiye daha fazla kredi verme, reel faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde düşürme ve altyapı inşasını desteklemek için finansal araçlardan yararlanma konularında finans kuruluşlarına rehberlik edeceğini belirtti. Toplantıya göre, denizaşırı kuruluşlara panda tahvili çıkarmaları için destek verilecek ve dijital yuanın pilot uygulaması düzenli bir şekilde genişletilecek. Kilit alanlarda finansal riskleri ihtiyatlı bir şekilde etkisiz hale getirmenin önemini vurgulayan Çin Merkez Bankası ayrıca, küçük ve orta ölçekli bankaların risklerinin önlenmesi ve çözülmesi konusunda çaba gösterilmesi çağrısı yaptı. Çin Merkez Bankası, Çin'in gayrimenkul sektörü için istikrarlı finansman kanalları sağlamak ve sektörün yeni kalkınma modellerinin keşfini hızlandırmak için çalışacağını da kaydetti. Banka ayrıca platform işletmelerini, sahip oldukları her sorunu ele almaya ve istihdam yaratma ve tüketimi teşvik etme görevlerini tam olarak yerine getirmeye çağırdı.