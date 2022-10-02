Çin Eximbank Tarafından Halka Arz Edilen Finansal Tahviller 10 Trilyon Yuanı Aştı - Son Dakika
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Çin Eximbank Tarafından Halka Arz Edilen Finansal Tahviller 10 Trilyon Yuanı Aştı

02.10.2022 17:24
Çin Eximbank Tarafından Halka Arz Edilen Finansal Tahviller 10 Trilyon Yuanı Aştı

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin İhracat-İthalat Bankası'nın (Çin EximBank) verileri, banka tarafından halka arz edilen finansal tahvillerin 10 trilyon yuanı (yaklaşık 1,4 trilyon ABD doları) aştığını gösterdi.

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin İhracat-İthalat Bankası'nın (Çin EximBank) verileri, banka tarafından halka arz edilen finansal tahvillerin 10 trilyon yuanı (yaklaşık 1,4 trilyon ABD doları) aştığını gösterdi. Banka, kısa süre önce bankalar arası tahvil piyasasına toplamda 20 milyar yuanlık üç parti finansal tahvil arz etmişti. Banka, 1994'te kurulmasından bu yana tahvil piyasasının gelişimine büyük önem atfediyor ve bankanın yıllık tahvil ihracı şu anda 1,6 trilyon yuan. Çin EximBank, Çin'in dış ticaretini, yatırımlarını ve uluslararası ekonomik işbirliğini destekleyen, devlet tarafından finanse edilen ve devlete ait bir politika bankası.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Eximbank Tarafından Halka Arz Edilen Finansal Tahviller 10 Trilyon Yuanı Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Eximbank Tarafından Halka Arz Edilen Finansal Tahviller 10 Trilyon Yuanı Aştı - Son Dakika
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