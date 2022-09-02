Çin'de Lojistik Faaliyetler Ağustos'ta Yavaşladı

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'de lojistik faaliyetler, kısmen sıcak ve yağışlı yaz havası ve bazı bölgelerdeki Kovid-19 salgınları nedeniyle Ağustos ayında yavaşladı. Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na göre Çin'in lojistik pazarının performansını izleyen endeks Ağustos'ta Temmuz ayına göre 2,3 yüzde puan gerileyerek yüzde 46,3 oldu. Endekste 50'nin üzerinde okumalar sektörde genişleme yaşandığı, 50'nin altında okumalar ise daralma yaşandığı anlamına geliyor. Endeksin alt bileşenlerinden olan yeni siparişler endeksi Ağustos ayında, Temmuz'a göre 3 yüzde puan düşüşle yüzde 46,9'a gerileyerek Çin'de üretim ve tüketim talebindeki toparlanmanın henüz ivme kazanmadığını gösterdi. Diğer bir alt endeks olan ticari faaliyet beklentileri endeksi ise yüzde 54,2'ye ulaştı ve lojistik şirketlerinin, sektörün gelecekteki gelişimi hakkında iyimser olduğunu gösterdi.