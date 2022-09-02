Yerli ve Yabancı Basın 20. Çkp Ulusal Kongresi'ni İzlemeye Davet Edildi - Son Dakika
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Yerli ve Yabancı Basın 20. Çkp Ulusal Kongresi'ni İzlemeye Davet Edildi

02.09.2022 11:22
Yerli ve Yabancı Basın 20. Çkp Ulusal Kongresi'ni İzlemeye Davet Edildi

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi bir açıklamaya göre, hem yerli hem de yabancı basın, yaklaşmakta olan 20. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Ulusal Kongresi'ni izlemek üzere davet edildi.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi bir açıklamaya göre, hem yerli hem de yabancı basın, yaklaşmakta olan 20. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Ulusal Kongresi'ni izlemek üzere davet edildi. Kongreyi izlemek için başvurular 2-16 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Hong Kong, Makao, Taiwan ve yabancı ülkelerden gazeteciler başvurularını buradan yapabilir: http://cpc20reg.zgjx.cn. Kovid-19 pandemisinin etkisi nedeniyle, kongreyle ilgili haberler, diğer basın araçlarının yanı sıra çevrimiçi video bağlantıları ya da yazılı olarak sahadan bildirimler yoluyla sunulacak. Kongre süresince, basın mensuplarını ağırlamak, basın toplantıları düzenlemek ve muhabirlere röportajlar ayarlamak için başkent Beijing'de bir basın merkezi kurulacak. Basın merkezi için resmi bir web sitesi ve hesabın yanı sıra bulut teknolojisiyle desteklenen bir haber platformu da mevcut olacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli ve Yabancı Basın 20. Çkp Ulusal Kongresi'ni İzlemeye Davet Edildi - Son Dakika

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