Beijing Borsası'nda İşlem Gören Şirket Sayısı 110'a, Bu Şirketlerin Piyasa Değeri İse Yaklaşık 200 Milyar Yuana Çıktı - Son Dakika
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Beijing Borsası'nda İşlem Gören Şirket Sayısı 110'a, Bu Şirketlerin Piyasa Değeri İse Yaklaşık 200 Milyar Yuana Çıktı

02.09.2022 21:03
Beijing Borsası'nda İşlem Gören Şirket Sayısı 110'a, Bu Şirketlerin Piyasa Değeri İse Yaklaşık 200 Milyar Yuana Çıktı

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Beijing Borsası'nda hisseleri işlem gören şirket sayısı Cuma günü itibarıyla 110'a çıkarken, bu şirketlerin birleşik piyasa değeri yaklaşık 200 milyar yuan (yaklaşık 29 milyar ABD doları) oldu.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Beijing Borsası'nda hisseleri işlem gören şirket sayısı Cuma günü itibarıyla 110'a çıkarken, bu şirketlerin birleşik piyasa değeri yaklaşık 200 milyar yuan (yaklaşık 29 milyar ABD doları) oldu. Kasım 2021'de kurulan Beijing Borsası, inovasyon odaklı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) büyümesi için bir çeşit turbo hızlandırıcı haline geldi. Halen, borsada hisseleri işlem gören şirketlerin yüzde 77'sini KOBİ'ler, yüzde 90'ını özel şirketler oluşturuyor. Nankai Üniversitesi finans profesörlerinden Tian Lihui, "KOBİ'ler ve özel sektör işletmeleri, ekonomik büyümeyi ve istihdamı istikrara kavuşturmak açısından önemli güçlerdir. Beijing Borsası'nın kurulması, sermaye piyasalarının bu şirketlere hizmet etme kabiliyetini artırması açısından çok büyük bir öneme sahip" dedi. Borsada halka arzlar yoluyla 23,5 milyar yuanın üzerinde gelir elde edildi ve halka arz edilen her şirket ortalama 210 milyon yuan topladı. Bir borsa yetkilisi, Beijing Borsası'nın bir sonraki aşamada çeşitlendirilmiş bir işlem mekanizması uygulayacağını, her tür yatırımcıyı piyasaya girmeye teşvik edeceğini, ürün sistemini iyileştireceğini ve finansal riskleri önlemeye çalışacağını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing Borsası'nda İşlem Gören Şirket Sayısı 110'a, Bu Şirketlerin Piyasa Değeri İse Yaklaşık 200 Milyar Yuana Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beijing Borsası'nda İşlem Gören Şirket Sayısı 110'a, Bu Şirketlerin Piyasa Değeri İse Yaklaşık 200 Milyar Yuana Çıktı - Son Dakika
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