Çin'in Shenzhou-14 Astronotları İlk Araç Dışı Faaliyetlerini Tamamladı

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Cuma gününün erken saatlerinde yaptığı açıklamaya göre Çinli astronotlar Chen Dong ve Liu Yang araç dışı faaliyetlerini (EVA) tamamlayarak uzay istasyonu laboratuvar modülü Wentian'a döndü. Cuma günü gerçekleştirilen görevin tam başarıya ulaştığını duyuran CMSA, Çinli astronotların araç dışı faaliyetleri gerçekleştirmek üzere ilk kez küçük bir mekanik kol yardımıyla Wentian'ın hava kilidi kabinini kullandığını söyledi. CMSA'nın verdiği bilgilere göre iki astronot, yaklaşık altı saat boyunca araç dışı faaliyetler gerçekleştirdikten sonra Beijing saatiyle 00.33'te laboratuvar modülüne döndü. Dünya ile uzay arasındaki koordinasyon ve laboratuvar modülünde bulunan astronot Cai Xuzhe ile koordinasyon halinde çalışan iki astronot, Wentian laboratuvar modülünün uzatılmış pompa setinin montajı, laboratuvar modülünün panoramik kamerasının yukarı kaldırılması ve uzay aracına bağımsız transfer ve acil durum dönüşü yeteneğinin doğrulanması gibi bir dizi görevi yerine getirdi. CMSA, araç dışı faaliyetler sırasında astronotlar ve küçük mekanik kol arasındaki koordinasyon becerisinin ve bunun yanı sıra Wentian'ın hava kilidi kabini ve araç dışı faaliyetlere ilişkin destek ekipmanının işlev ve performansının test edildiğini söyledi. Çin, 5 Haziran'da Shenzhou-14 uzay aracını fırlatarak üç astronotu altı aylık bir görev için uzay istasyonuna göndermişti.