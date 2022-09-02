Çin Sahil Güvenliği, Kuzey Pasifik'te Balıkçılık Devriyesini Tamamladı - Son Dakika
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Çin Sahil Güvenliği, Kuzey Pasifik'te Balıkçılık Devriyesini Tamamladı

02.09.2022 11:12
Çin Sahil Güvenliği, Kuzey Pasifik'te Balıkçılık Devriyesini Tamamladı

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği (CCG) tarafından gönderilen iki gemi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyindeki açık denizlerde balıkçılık yasasını uygulamak amacıyla gerçekleştirdiği 2022 devriye görevini tamamladı.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği (CCG) tarafından gönderilen iki gemi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyindeki açık denizlerde balıkçılık yasasını uygulamak amacıyla gerçekleştirdiği 2022 devriye görevini tamamladı. CCG'den yapılan açıklamaya göre, CCG gemileri 45 günlük devriyeleri boyunca, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde faaliyet gösteren balıkçı teknelerinin ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeyindeki Açık Deniz Balıkçılık Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi Sözleşmesi uyarınca teftiş ve denetimini üstlendi. CCG'nin açıklamasına göre, açık denizlerde kolluk sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getiren ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeyindeki balıkçılık üretim düzenini koruyan ekibin, teftiş için bindikleri beş tekne de dahil çeşitli ülkelerden 180 balıkçı teknesini gözlemlediği ve kayda geçirdiği ifade edildi. Gemiler Çarşamba günü limana dönerken bu devriye, CCG'nin Pasifik Okyanusu'nun kuzeyindeki açık denizlerde gerçekleştirdiği yedinci seyir görevi oldu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu, Balıkçılık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Sahil Güvenliği, Kuzey Pasifik'te Balıkçılık Devriyesini Tamamladı - Son Dakika

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