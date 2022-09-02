Çin'in Hammadde Endüstrisi Son 10 Yılda İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Hammadde Endüstrisi Son 10 Yılda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

02.09.2022 22:53
Çin'in Hammadde Endüstrisi Son 10 Yılda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı Cuma günü, Çin'in hammadde endüstrisinin katma değerli üretiminin 2012-2021 arasında yıllık ortalama yüzde 4,5 büyüme kaydettiğini söyledi.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı Cuma günü, Çin'in hammadde endüstrisinin katma değerli üretiminin 2012-2021 arasında yıllık ortalama yüzde 4,5 büyüme kaydettiğini söyledi. Bakanlık yetkilisi Chen Kelong düzenlenen basın toplantısında, sözü edilen dönemde sektörün katma değerli üretiminin 6,9 trilyon yuandan (yaklaşık 1 trilyon ABD doları) 10,7 trilyon yuana çıktığını belirtti. Chen, Çin'in bu yılların birçoğunda çelik, bakır, alüminyum, çimento ve dökme cam gibi ana hammadde türlerinin üretiminde dünyada bir numara olduğunun altını çizdi. Yeni malzeme endüstrisinin gelişiminin de hız kazandığına işaret eden Chen, yeni malzemelerin üretiminin 2012'deki 1 trilyon yuandan 2021'de 5,9 trilyon yuana çıktığı bilgisini verdi. Bir diğer bakanlık yetkilisi Feng Meng de bakanlığın, dökme hammadde üretiminin garanti altına alınması amacıyla sektör ve tedarik zincirlerinin güvenliğine destek olmak suretiyle gerekli önlemleri alacağını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Hammadde Endüstrisi Son 10 Yılda İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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