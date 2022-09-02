Çin, Kuraklığın Vurduğu Taihu Gölü'nü Beslemek İçin Yangtze Nehri'nden Gelen Suyu Kullanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Kuraklığın Vurduğu Taihu Gölü'nü Beslemek İçin Yangtze Nehri'nden Gelen Suyu Kullanıyor

02.09.2022 22:53
Çin, Kuraklığın Vurduğu Taihu Gölü'nü Beslemek İçin Yangtze Nehri'nden Gelen Suyu Kullanıyor

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in Temmuz ayı ortasından bu yana Yangtze Nehri'nden ülkenin en büyük üçüncü tatlı su gölü olan Taihu Gölü'ne 608 milyon metreküp su yönlendirdiğini belirtti.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in Temmuz ayı ortasından bu yana Yangtze Nehri'nden ülkenin en büyük üçüncü tatlı su gölü olan Taihu Gölü'ne 608 milyon metreküp su yönlendirdiğini belirtti. Sel mevsiminden bu yana süren yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışlardan etkilenen göldeki su seviyesinin düşmeye devam etmesi, Taihu Gölü havzasındaki su güvenliği ile ekosistemini ciddi şekilde etkiliyor. Bakanlık, azalan su kaynaklarını kontrol altına almak için 16 Temmuz'da Yangtze Nehri'nden göle su yönlendirmeye başladı. Taihu Gölü'ndeki su seviyesi 31 Ağustos itibariyle 3,12 metre olurken, su transferi öncesine göre 0,07 ila 0,12 metre arttı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Transfer edilen su günlük hayat, üretim, su transferi ve göl çevresinde ekolojinin korunmasına yönelik talebin karşılanmasına yardımcı oldu" dendi. Son hava durumu tahminlerine göre, Taihu Gölü havzasındaki yağışın Eylül ayında normal yıllardaki seviyeye yaklaşması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Çin'in Hammadde Endüstrisi Son 10 Yılda İstikrarlı Büyüme Kaydetti Çin'in Hammadde Endüstrisi Son 10 Yılda İstikrarlı Büyüme Kaydetti Çin, Güz Ortası Festivali'ne Hazırlanıyor Çin, Güz Ortası Festivali'ne Hazırlanıyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Kuraklığın Vurduğu Taihu Gölü'nü Beslemek İçin Yangtze Nehri'nden Gelen Suyu Kullanıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
21:44 Fenerbahçe'den giden başarılı eldiven Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı
21:34 Erdoğan'dan partililere İstanbul talimatı: Bu rakam yetmez, 98 vekilliğin yarısından fazlasını biz alalım
21:17 Rusya, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı en büyük kozunu oynadı! Doğal gaz sevkiyatı süresiz durduruldu
20:43 Yunanistan'ın baskısıyla 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'ya, MSB'den tepki: Kabul edilemez
20:33 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori
19:57 Ümraniyespor-Trabzonspor maçı canlı anlatım! İstanbul'da ilk gol geldi
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 22:53:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Kuraklığın Vurduğu Taihu Gölü'nü Beslemek İçin Yangtze Nehri'nden Gelen Suyu Kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement