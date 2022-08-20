Çin'in Ticari Bankalarının Karları Yılın İlk Yarısında Yüzde 7,1 Arttı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu'na göre, ülkenin ticari bankalarının karları, 2022'nin ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak istikrarlı seyrini sürdürdü. Kurulun verileri, ticari bankaların Ocak-Haziran döneminde 1,2 trilyon yuan (yaklaşık 176,3 milyar ABD doları) birleşik net kar elde ettiğini gösterdi. Ticari bankaların sermaye yeterlilik oranı Haziran ayının sonunda ilk çeyreğin sonuna göre 0,14 yüzde puan düşerek yüzde 14,87 olarak gerçekleşti. Veriler, bankaların takipteki kredi oranının, Mart ayı sonundan itibaren 0,02 yüzde puan düşüşle Haziran ayının sonunda yüzde 1,67 olduğunu ortaya koydu.