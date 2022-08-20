Çin'in Ticari Bankalarının Karları Yılın İlk Yarısında Yüzde 7,1 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Ticari Bankalarının Karları Yılın İlk Yarısında Yüzde 7,1 Arttı

20.08.2022 12:07
Çin'in Ticari Bankalarının Karları Yılın İlk Yarısında Yüzde 7,1 Arttı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu'na göre, ülkenin ticari bankalarının karları, 2022'nin ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak istikrarlı seyrini sürdürdü.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu'na göre, ülkenin ticari bankalarının karları, 2022'nin ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak istikrarlı seyrini sürdürdü. Kurulun verileri, ticari bankaların Ocak-Haziran döneminde 1,2 trilyon yuan (yaklaşık 176,3 milyar ABD doları) birleşik net kar elde ettiğini gösterdi. Ticari bankaların sermaye yeterlilik oranı Haziran ayının sonunda ilk çeyreğin sonuna göre 0,14 yüzde puan düşerek yüzde 14,87 olarak gerçekleşti. Veriler, bankaların takipteki kredi oranının, Mart ayı sonundan itibaren 0,02 yüzde puan düşüşle Haziran ayının sonunda yüzde 1,67 olduğunu ortaya koydu.

YORUMLAR
500
Çin, Ekonomiyi Daha da Desteklemek ve İhtiyacı Olanlara Yardım Etmek İçin Harekete Geçti Çin, Ekonomiyi Daha da Desteklemek ve İhtiyacı Olanlara Yardım Etmek İçin Harekete Geçti Özel Hizmet Ekibi, Çin'in Haikou Şehrinde Mahsur Kalan Turistlere Yardımcı Oluyor Özel Hizmet Ekibi, Çin'in Haikou Şehrinde Mahsur Kalan Turistlere Yardımcı Oluyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Ticari Bankalarının Karları Yılın İlk Yarısında Yüzde 7,1 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 12:07:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Ticari Bankalarının Karları Yılın İlk Yarısında Yüzde 7,1 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement