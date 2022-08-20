Çin, Ekonomiyi Daha da Desteklemek ve İhtiyacı Olanlara Yardım Etmek İçin Harekete Geçti

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang'ın başkanlığında Perşembe günü yapılan Devlet Konseyi icra kurulu toplantısında, reel ekonomiye mali desteği artırmak amacıyla işletmeler için finansman maliyetlerini ve bireyler için tüketim kredisi maliyetlerini düşürmeye yönelik tedbirler belirlendi. Toplantıda ayrıca, zorda olanlara yardımın artırılması, yaşlı bakımı ve çocuk bakımı sektörlerinin zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olunması ve yeni enerjili araçlar (NEV'ler) için araç satın alma vergisi muafiyetinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Çin ekonomisinin toparlanma ivmesini sürdürdüğü, ancak hafif dalgalanmaların devam ettiği belirtilen toplantıda, reel ekonomiyi desteklemek için hedeflenen maliye ve para politikalarının hızlandırılmasının önemi vurgulandı. Bu çerçevede toplantıda, yerel özel tahvil ihraç kotalarının kanuna uygun olarak verimli kullanılması ve ana kredi faiz oranının yön gösterici işlevlerine yer verilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıda, Kovid-19 ve doğal afetler nedeniyle sıkıntıda olan insan sayısının arttığına dikkat çekildi. Yılın ilk yarısında Çin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla, geçim ödenekleri ve diğer sübvansiyonların sağlanmasına 120 milyar yuandan (17,63 milyar ABD doları) fazla bütçe fonu ayırdı. Toplantıda, ülkenin zor durumdaki insanların temel yaşam ihtiyaçlarını sağlamak için desteğin daha da artırılacağı belirtildi. Geçim yardımı programı yaygınlaştırılacak ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik destek güçlendirilecek. Toplantıda, 2022 yılının Eylül ayından 2023 yılının Mart ayına kadar, sosyal yardımların fiyat artışlarına orantılı olarak yükseltilmesi mekanizmasının ayarlanacağı da vurgulandı. Geçim ödeneği ile yaşayanlar ve yetimlerin dahil olduğu mevcut yedi gruba ek olarak bu mekanizma, işsizlik ödeneği alanlar ve geçim ödeneğine uygunluk sınırına yaklaşanları kapsayacak şekilde genişletilecek. Genişletilmiş politika önlemleri toplamda 67 milyon kişiyi kapsayacak.

Toplantıda Çin'in, yardım planının genişletilmesi ve fiyat sübvansiyon mekanizmasının ayarlanması nedeniyle harcamaları artan yerel yönetimler için finansman sübvansiyonları sağlayacağı belirtildi. Yaşlı bakımı ve çocuk bakımı hizmetleri sektörlerinin insanların refahı ile yakından ilgili olduğu ve Kovid-19'dan çok etkilendiği kaydedilen toplantıda, bu iki sektördeki serbest meslek sahibi bireyler ve devlete ait mülkleri kiralayan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kira muafiyetlerinin de aralarında bulunduğu pek çok önleme dikkat çekildi. Toplantıda, NEV tüketimini ve yeşil kalkınmayı teşvik etmek için, halihazırda iki kez uzatılan ve bu yılın sonunda sona ermesi beklenen NEV'ler için araç alım vergisi muafiyetinin 2023'ün sonuna kadar uzatılacağı belirtildi. Toplantıda, son uzatmayla 100 milyar yuan vergiden feragat edilmesi bekleniyor.