Çin'in Güneş Enerjisi Yatırımları Ocak-Temmuz Dönemin de Hızla Arttı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkenin önde gelen elektrik üretim işletmelerinin yılın ilk yedi ayında güneş enerjisi projelerine yaptığı yatırımların hızlı bir artış kaydettiğini gösterdi. Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, yatırımlar Ocak-Temmuz arası hızlı bir artış kaydederek bir yıl öncesine göre yüzde 304 oranında yükseldi ve 77,3 milyar yuana (yaklaşık 11,4 milyar ABD doları) çıktı. Bu şirketlerin enerji mühendisliği projelerine yaptığı yatırım, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,8 artarak 260 milyar yuana yükseldi. Veriler, elektrik şebekesi projelerine yapılan yatırımın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 oranında artarak 223,9 milyar yuana çıktığını gösterdi. Ulusal Enerji İdaresi, Temmuz ayı sonu itibarıyla Çin'in elektrik üretimi toplam kurulu kapasitesinin bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak yaklaşık 2,46 milyar kilovata ulaştığını belirtti.